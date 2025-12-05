Terror em Simões Filho: rodoviário de Camaçari é assassinado a tiros

Elder Souza, de 43 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um rodoviário identificado como Elder Souza, de 43 anos, foi brutalmente assassinado na noite desta quinta-feira, 4, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O ataque ocorreu por volta das 19h20, nas proximidades do campo da Rua União, no Cia 1, de acordo com informações preliminares.

Segundo nota divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (Sindimetro), a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. A entidade lamentou o crime e manifestou indignação diante do crescente número de ataques contra profissionais do transporte.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Nos solidarizamos com os companheiros do SINDROD CAMAÇARI e reiteramos nosso repúdio à crescente violência na Bahia, que infelizmente afeta os rodoviários baianos."

A Polícia Militar informou que equipes da 22ª CIPM foram acionadas após a denúncia de que um homem havia sido baleado na Rua União, no bairro Pitanguinha Nova. Elder chegou a ser socorrido por populares e levado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil já iniciou a investigação para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime.