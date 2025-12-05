Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Terror em Simões Filho: rodoviário de Camaçari é assassinado a tiros

Rodoviário foi socorrido por populares, mas morreu ao dar entrada na unidade hospitalar

Luan Julião

Por Luan Julião

05/12/2025 - 13:17 h
Elder Souza, de 43 anos
Elder Souza, de 43 anos -

Um rodoviário identificado como Elder Souza, de 43 anos, foi brutalmente assassinado na noite desta quinta-feira, 4, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O ataque ocorreu por volta das 19h20, nas proximidades do campo da Rua União, no Cia 1, de acordo com informações preliminares.

Segundo nota divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (Sindimetro), a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. A entidade lamentou o crime e manifestou indignação diante do crescente número de ataques contra profissionais do transporte.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Nos solidarizamos com os companheiros do SINDROD CAMAÇARI e reiteramos nosso repúdio à crescente violência na Bahia, que infelizmente afeta os rodoviários baianos."

Leia Também:

Ex-vereador de Feira tem prisão preventiva decretada por grilagem
Centro Histórico tem esquema de segurança reforçado durante o Natal
Julgamento de réus por assassinato de Marielle será em fevereiro

A Polícia Militar informou que equipes da 22ª CIPM foram acionadas após a denúncia de que um homem havia sido baleado na Rua União, no bairro Pitanguinha Nova. Elder chegou a ser socorrido por populares e levado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil já iniciou a investigação para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assassinato investigação policial simões filho Sindicato dos Trabalhadores Transporte rodoviário Violência na Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Elder Souza, de 43 anos
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Elder Souza, de 43 anos
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Elder Souza, de 43 anos
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Elder Souza, de 43 anos
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

x