Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FEIRA DE SANTANA

Ex-vereador de Feira tem prisão preventiva decretada por grilagem

Oito pessoas estavam presas temporariamente

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

05/12/2025 - 12:50 h
Imagem ilustrativa da imagem Ex-vereador de Feira tem prisão preventiva decretada por grilagem
-

A Justiça decretou a conversão da prisão temporária a preventiva, de oito investigados, apontados como integrantes de uma organização criminosa voltada para a grilagem e comercialização ilegal de imóveis em Feira de Santana. O pedido partiu do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA).

O ex-presidente da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, Oyama Figueiredo, é um dos suspeitos. A defesa nega a acusão e aponta mal-entendido nas investigações.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Outras sete pessoas, incluindo empresários da construção civil, policiais civis e militares, servidores cartorários e advogados também estão sendo investigadas.

Operação Sinete

Eles estavam presos temporarimanete desde 26 de novembro, após a Operação Sinete. Com a nova decisão, os suspeitos permanecerão no Conjunto Penal de Feira de Santana por tempo indeterminado.

O ato de grilagem é caracterizado pela ocupação ilegal de terras públicas. As investigações tiveram início após representação encaminhada ao MP-BA relatando a existência de um esquema estruturado.

A denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) afirma que o grupo é suspeito de ocupar ilegalmente propriedades, intimidar proprietários com violência e ameaças, falsificar documentos públicos e promover a venda irregular dos bens a partir de registros imobiliários fraudados.

As investigações contaram com o apoio do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Leia Também:

Servidores e advogados são presos em ação contra grilagem na Bahia
STJ prorroga o afastamento de promotora envolvida com grilagem
MP vê elo de suspeito em caso Marielle com grilagem

Esquema envolve núcleo cartorário, policial e empresarial/imobiliário

Contando com empresários da construção civil, policiais civis e militares, servidores cartorários e advogados, o esquema atuava com três núcleos.

O cartorário era responsável por fornecer a base documental para legitimar transações fraudulentas, incluindo registros e matrículas supostamente manipulados.

Já o núcleo policial seria responsável pela proteção armada e pelas ações de coerção contra vítimas.

Por fim, o núcleo empresarial e jurídico atuava na viabilização econômica das transações irregulares e na formalização de escrituras e contratos simulados.

Outras 11 pessoas são investigadas

Além da prisão preventiva dos oito investigados, a Justiça determinou medidas cautelares para outros 11 alvos da investigação.

Entre elas estão:

  • Comparecimento periódico em juízo;
  • Proibição de acesso a cartórios extrajudiciais;
  • Restrição de saída da comarca e impedimento de contato com testemunhas e demais investigados;
  • Uso de tornozeleira eletrônica para três investigados ligados ao núcleo cartorário e jurídico;
  • Restrições profissionais, como a suspensão do exercício de função pública;
  • Proibição de atuação em atividades relacionadas ao setor imobiliário e à advocacia nos casos indicados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

direito imobiliário feira de santana Grilagem investigações criminais Operação Sinete organização criminosa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

x