Centro Histórico tem esquema de segurança reforçado durante o Natal

- Foto: Lucas Moura / Secom PMS

OCentro Histórico de Salvador conta com um esquema especial de segurança durante a programação do Natal Salvador 2025, que começa nesta sexta-feira, 5, e segue até 6 de janeiro. Entre as medidas adotadas estão o uso de reconhecimento facial, revistas obrigatórias nos acessos, portais de monitoramento e câmeras distribuídas pelas ruas e praças.

A estratégia é uma parceria entre a Prefeitura de Salvador, por meio da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Civil, Transalvador e Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel), em parceria com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

O planejamento, iniciado em setembro, reúne ações coordenadas entre órgãos municipais e estaduais, combinando tecnologia, controle de acessos, inteligência e reforço de efetivo para garantir a segurança do público durante toda a programação.

"Construímos um projeto onde o público só poderá entrar após passar pelas barreiras de segurança. O objetivo é garantir um ambiente controlado e seguro para quem for acompanhar a iluminação especial e a programação cultural que preparamos”, destacou o diretor da Dsip, Ângelo Magalhães,



Durante o período, o sistema poderá identificar pessoas procuradas pela Justiça, permitindo resposta rápida das equipes. Também foi contratada segurança privada para reforçar a proteção do público e dos equipamentos instalados.

Mesmo modelo adotado em 2024

Segundo o comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Gabriel Neto, o planejamento para o Natal Luz segue o modelo do ano anterior. O reforço de efetivo varia conforme a programação.

“Trabalhamos a partir das demandas de cada dia. Em datas com circuito maior, como no desfile, o policiamento será intensificado para atender todas as circunstâncias que exijam maior presença policial, disse.

A operação contará ainda com atuação diária de oito viaturas, duas motos e cerca de 80 agentes da Guarda Civil Municipal.

A Polícia Civil atuará com um delegado, um investigador e 15 agentes de plantão no circuito todos os dias. Já a Transalvador será responsável pelo fechamento do trânsito e instalação de barreiras fixas nas áreas de acesso ao Centro Histórico.