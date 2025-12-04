Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COMPORTAMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTÃO É NATAL!

Decoração de Natal: dicas para gastar menos com as luzes da festa

Uma das melhores épocas do ano está chegando

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

04/12/2025 - 17:55 h
Uma das melhores épocas do ano está chegando
Uma das melhores épocas do ano está chegando -

Uma das melhores épocas do ano está chegando, e nada melhor do que apostar em uma decoração bonita e econômica, com luzes de Natal espalhadas por varandas, janelas e fachadas.

De acordo com o site EDICASE, antes de decidir como iluminar a residência, é importante observar pontos como risco de curtos-circuitos, superaquecimento, sobrecarga das tomadas e o tempo de uso das luzes.

Tudo sobre Comportamento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Labubu, Felca, Preta Gil: o que bombou no Google em 2025?
Pesquisa revela: 70% dos Sugar Daddies torcem para o Flamengo
Celular antes dos 12 anos aumenta risco de obesidade e depressão

Como reduzir o consumo de energia?

  • LED: optar por modelos de LED garante melhor iluminação, maior vida útil e um consumo significativamente menor em comparação às lâmpadas tradicionais.
  • Use temporizadores: programar horários de funcionamento evita que as luzes fiquem ligadas durante toda a madrugada.
  • Distribua as luzes: distribuir os enfeites em diferentes tomadas reduz riscos e torna o uso mais eficiente.
  • Atenção na instalação: preste atenção emfios torcidos, plugues danificados que aumentam a chance de faíscas e acidentes.
  • Desligue ao sair: manter a casa iluminada apenas quando houver alguém presente ajuda a economizar energia e diminui riscos de curto-circuito.
  • Velas: podem ser uma opção charmosa para decorar, mas é essencial ter cuidado com o recipiente e o local onde serão posicionadas para evitar acidentes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

luzes de led natal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Uma das melhores épocas do ano está chegando
Play

Festa, facção e pagode: o que acontece por trás dos paredões de Salvador

Uma das melhores épocas do ano está chegando
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Uma das melhores épocas do ano está chegando
Play

"Chá revelação": mulher expõe traições do marido em reunião de família

x