Decoração de Natal: dicas para gastar menos com as luzes da festa

Uma das melhores épocas do ano está chegando, e nada melhor do que apostar em uma decoração bonita e econômica, com luzes de Natal espalhadas por varandas, janelas e fachadas.

De acordo com o site EDICASE, antes de decidir como iluminar a residência, é importante observar pontos como risco de curtos-circuitos, superaquecimento, sobrecarga das tomadas e o tempo de uso das luzes.

Como reduzir o consumo de energia?

LED: optar por modelos de LED garante melhor iluminação, maior vida útil e um consumo significativamente menor em comparação às lâmpadas tradicionais.

Use temporizadores: programar horários de funcionamento evita que as luzes fiquem ligadas durante toda a madrugada.

Distribua as luzes: distribuir os enfeites em diferentes tomadas reduz riscos e torna o uso mais eficiente.

Atenção na instalação: preste atenção em fios torcidos, plugues danificados que aumentam a chance de faíscas e acidentes.

Desligue ao sair: manter a casa iluminada apenas quando houver alguém presente ajuda a economizar energia e diminui riscos de curto-circuito.