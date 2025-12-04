ENTÃO É NATAL!
Decoração de Natal: dicas para gastar menos com as luzes da festa
04/12/2025 - 17:55 h
Uma das melhores épocas do ano está chegando, e nada melhor do que apostar em uma decoração bonita e econômica, com luzes de Natal espalhadas por varandas, janelas e fachadas.
De acordo com o site EDICASE, antes de decidir como iluminar a residência, é importante observar pontos como risco de curtos-circuitos, superaquecimento, sobrecarga das tomadas e o tempo de uso das luzes.
Como reduzir o consumo de energia?
- LED: optar por modelos de LED garante melhor iluminação, maior vida útil e um consumo significativamente menor em comparação às lâmpadas tradicionais.
- Use temporizadores: programar horários de funcionamento evita que as luzes fiquem ligadas durante toda a madrugada.
- Distribua as luzes: distribuir os enfeites em diferentes tomadas reduz riscos e torna o uso mais eficiente.
- Atenção na instalação: preste atenção emfios torcidos, plugues danificados que aumentam a chance de faíscas e acidentes.
- Desligue ao sair: manter a casa iluminada apenas quando houver alguém presente ajuda a economizar energia e diminui riscos de curto-circuito.
- Velas: podem ser uma opção charmosa para decorar, mas é essencial ter cuidado com o recipiente e o local onde serão posicionadas para evitar acidentes.
