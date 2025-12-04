Menu
COMPORTAMENTO

Labubu, Felca, Preta Gil: o que bombou no Google em 2025?

Cinema, política explosiva e os virais que fizeram o Brasil pesquisar sem parar

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

04/12/2025 - 16:27 h
Busca do google
Busca do google -

O ano de 2025 foi um verdadeiro turbilhão de acontecimentos, misturando luto, política explosiva, febres virais e sucessos de bilheteria. O Google acaba de divulgar sua retrospectiva, analisando o aumento de interesse por termos específicos de 1º de janeiro a 24 de novembro, e a lista é surpreendente, indicando o que realmente cativou a curiosidade dos brasileiros.

O destaque não ficou apenas nos grandes eventos, mas na ascensão meteórica de fenômenos de nicho, confirmando que a internet é o palco da diversidade.

Os termos que dispararam no Google

A lista dos "Termos Mais Buscados" é um reflexo do ecletismo do ano, com um forte componente esportivo. O Mundial de Clubes liderou, puxando buscas por gigantes como PSG, Chelsea e Bayern.

No entanto, a força da cultura pop e do noticiário de celebridades se fez notar com a trágica e lamentável perda de Preta Gil, que também figurou entre os termos com maior aumento de interesse.

Veja a retrospectiva do Google 2025:

Termos mais buscados

  1. Mundial de Clubes
  2. PSG
  3. Preta Gil
  4. Chelsea
  5. Papa
  6. Bayern
  7. Labubu
  8. Charlie Kirk
  9. Caso Vitória
  10. Bobbie Goods

Personalidades

  1. João Fonseca
  2. Donald Trump
  3. Fernanda Torres
  4. Hytalo Santos
  5. Felca
  6. Suzane von Richthofen
  7. Leo Lins
  8. Carlo Ancelotti
  9. Elize Matsunaga
  10. Virginia Fonseca

Filmes

  • Anora
  • Ainda Estou Aqui
  • Nosferatu
  • Conclave
  • Superman
  • Invocação do Mal 4
  • Thunderbolts
  • Como Treinar seu Dragão
  • Entre Montanhas
  • Pecadores

TV e streaming

  1. Round 6
  2. Monstro: A História de Ed Gein
  3. Beleza Fatal
  4. Os Donos do Jogo
  5. Tremembé
  6. Vale Tudo
  7. Garota do Momento
  8. A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário
  9. Dias Perfeitos
  10. Power Couple

Mortes

  1. Preta Gil
  2. Papa Francisco
  3. Charlie Kirk
  4. Vitória Regina de Sousa
  5. Diogo Jota
  6. Ozzy Osbourne
  7. Juliana Marins
  8. Arlindo Cruz
  9. Francisco Cuoco
  10. Michelle Trachtenberg

Shows

  1. Lady Gaga
  2. Shakira
  3. AC/DC
  4. System of a Down
  5. Gilberto Gil
  6. Guns N’ Roses
  7. Henrique e Juliano
  8. Katy Perry
  9. Linkin Park
  10. Luan Santana

Música

  1. Mãe Solteira
  2. Ordinary
  3. Escape
  4. Imperfeito
  5. Eu Plantei Mandioca Nasceu Macaxeira
  6. Calma Vida Tá de Boa
  7. Quem É Esse?
  8. Reacende a Chama
  9. Resenha do Arrocha
  10. O Fogo Arderá

Memes

  1. Meme Guiana brasileira
  2. Meme 67
  3. Meme Plankton
  4. Meme Cheguei Brasil
  5. Meme Morango do amor
  6. Meme Tralalero tralala
  7. Meme Amir
  8. Meme Por mim
  9. Meme Bombardino crocodilo
  10. Meme Dexter

Trends

  1. Trend do anime
  2. Trend Gemini
  3. Trend boneco na caixa
  4. Trend Jesus abraçando
  5. Trend do carro miniatura
  6. Trend polaroid
  7. Trend do pozinho mágico
  8. Trend morango do amor
  9. Trend da xuxinha
  10. Trend da sereia

O que é…

  1. O que é metanol?
  2. O que é anistia?
  3. O que é GLO?
  4. O que é PEC da Blindagem?
  5. O que é Brics?
  6. O que é DIX?
  7. O que é bebê reborn?
  8. O que é Corpus Christi?
  9. O que é arsênio?
  10. O que é COP30?

Por que…

  1. Por que o café está caro?
  2. Por que Israel atacou Irã?
  3. Por que Bolsonaro foi condenado?
  4. Por que MC Poze foi preso?
  5. Por que Oruam foi preso?
  6. Por que Papa Leão?
  7. Por que o Barcelona não está no Mundial de Clubes?
  8. Por que Tati Machado perdeu o bebê?
  9. Por que Tony Ramos vai sair da novela Dona de Mim?
  10. Por que Neymar não joga hoje?

Quem é…

  1. Quem é o novo Papa?
  2. Quem é Felca?
  3. Quem é o mascarado da novela A Viagem?
  4. Quem é Charlie Kirk?
  5. Quem é o novo técnico da Seleção Brasileira?
  6. Quem é o novo técnico do Corinthians?
  7. Quem é a mulher de branco em Tieta?
  8. Quem é Hytalo Santos?
  9. Quem é a mãe de Preta Gil?
  10. Quem é o careca do INSS?

Quanto custa…

  1. Quanto custa um bebê reborn?
  2. Quanto custa o show da Lady Gaga?
  3. Quanto custa um Labubu?
  4. Quanto custa Mounjaro?
  5. Quanto custa um morango do amor?
  6. Quanto custa um Bobbie Goods?
  7. Quanto custa um Cybertruck?
  8. Quanto custa um camarote na Sapucaí?
  9. Quanto custa o translado da Indonésia para o Brasil?
  10. Quanto custa o show de Natanzinho Lima?

