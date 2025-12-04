COMPORTAMENTO
Labubu, Felca, Preta Gil: o que bombou no Google em 2025?
Cinema, política explosiva e os virais que fizeram o Brasil pesquisar sem parar
Por Isabela Cardoso
O ano de 2025 foi um verdadeiro turbilhão de acontecimentos, misturando luto, política explosiva, febres virais e sucessos de bilheteria. O Google acaba de divulgar sua retrospectiva, analisando o aumento de interesse por termos específicos de 1º de janeiro a 24 de novembro, e a lista é surpreendente, indicando o que realmente cativou a curiosidade dos brasileiros.
O destaque não ficou apenas nos grandes eventos, mas na ascensão meteórica de fenômenos de nicho, confirmando que a internet é o palco da diversidade.
Os termos que dispararam no Google
A lista dos "Termos Mais Buscados" é um reflexo do ecletismo do ano, com um forte componente esportivo. O Mundial de Clubes liderou, puxando buscas por gigantes como PSG, Chelsea e Bayern.
No entanto, a força da cultura pop e do noticiário de celebridades se fez notar com a trágica e lamentável perda de Preta Gil, que também figurou entre os termos com maior aumento de interesse.
Veja a retrospectiva do Google 2025:
Termos mais buscados
- Mundial de Clubes
- PSG
- Preta Gil
- Chelsea
- Papa
- Bayern
- Labubu
- Charlie Kirk
- Caso Vitória
- Bobbie Goods
Personalidades
- João Fonseca
- Donald Trump
- Fernanda Torres
- Hytalo Santos
- Felca
- Suzane von Richthofen
- Leo Lins
- Carlo Ancelotti
- Elize Matsunaga
- Virginia Fonseca
Filmes
- Anora
- Ainda Estou Aqui
- Nosferatu
- Conclave
- Superman
- Invocação do Mal 4
- Thunderbolts
- Como Treinar seu Dragão
- Entre Montanhas
- Pecadores
TV e streaming
- Round 6
- Monstro: A História de Ed Gein
- Beleza Fatal
- Os Donos do Jogo
- Tremembé
- Vale Tudo
- Garota do Momento
- A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário
- Dias Perfeitos
- Power Couple
Mortes
- Preta Gil
- Papa Francisco
- Charlie Kirk
- Vitória Regina de Sousa
- Diogo Jota
- Ozzy Osbourne
- Juliana Marins
- Arlindo Cruz
- Francisco Cuoco
- Michelle Trachtenberg
Shows
- Lady Gaga
- Shakira
- AC/DC
- System of a Down
- Gilberto Gil
- Guns N’ Roses
- Henrique e Juliano
- Katy Perry
- Linkin Park
- Luan Santana
Música
- Mãe Solteira
- Ordinary
- Escape
- Imperfeito
- Eu Plantei Mandioca Nasceu Macaxeira
- Calma Vida Tá de Boa
- Quem É Esse?
- Reacende a Chama
- Resenha do Arrocha
- O Fogo Arderá
Memes
- Meme Guiana brasileira
- Meme 67
- Meme Plankton
- Meme Cheguei Brasil
- Meme Morango do amor
- Meme Tralalero tralala
- Meme Amir
- Meme Por mim
- Meme Bombardino crocodilo
- Meme Dexter
Trends
- Trend do anime
- Trend Gemini
- Trend boneco na caixa
- Trend Jesus abraçando
- Trend do carro miniatura
- Trend polaroid
- Trend do pozinho mágico
- Trend morango do amor
- Trend da xuxinha
- Trend da sereia
O que é…
- O que é metanol?
- O que é anistia?
- O que é GLO?
- O que é PEC da Blindagem?
- O que é Brics?
- O que é DIX?
- O que é bebê reborn?
- O que é Corpus Christi?
- O que é arsênio?
- O que é COP30?
Por que…
- Por que o café está caro?
- Por que Israel atacou Irã?
- Por que Bolsonaro foi condenado?
- Por que MC Poze foi preso?
- Por que Oruam foi preso?
- Por que Papa Leão?
- Por que o Barcelona não está no Mundial de Clubes?
- Por que Tati Machado perdeu o bebê?
- Por que Tony Ramos vai sair da novela Dona de Mim?
- Por que Neymar não joga hoje?
Quem é…
- Quem é o novo Papa?
- Quem é Felca?
- Quem é o mascarado da novela A Viagem?
- Quem é Charlie Kirk?
- Quem é o novo técnico da Seleção Brasileira?
- Quem é o novo técnico do Corinthians?
- Quem é a mulher de branco em Tieta?
- Quem é Hytalo Santos?
- Quem é a mãe de Preta Gil?
- Quem é o careca do INSS?
Quanto custa…
- Quanto custa um bebê reborn?
- Quanto custa o show da Lady Gaga?
- Quanto custa um Labubu?
- Quanto custa Mounjaro?
- Quanto custa um morango do amor?
- Quanto custa um Bobbie Goods?
- Quanto custa um Cybertruck?
- Quanto custa um camarote na Sapucaí?
- Quanto custa o translado da Indonésia para o Brasil?
- Quanto custa o show de Natanzinho Lima?
