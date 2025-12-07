Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Mistério: homem é brutalmente assassinado dentro de casa em Salvador

Vítima teria recebido golpes na cabeça durante uma negociação

Luan Julião

Por Luan Julião

07/12/2025 - 15:21 h
José Eduardo Santos e Santos, 45 anos
José Eduardo Santos e Santos, 45 anos -

Um homem de 45 anos, identificado como José Eduardo Santos e Santos, foi encontrado morto na manhã deste domingo, 7, dentro do apartamento onde residia, na Rua Silveira Martins, no bairro do Saboeiro, em Salvador. Segundo informações da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a vítima guardava equipamentos de informática no imóvel.

De acordo com informações preliminares, José teria marcado um encontro com possíveis compradores, que chegaram em uma Kombi branca. Durante a visita, houve uma discussão que terminou com golpes na cabeça da vítima.

Quando os militares chegaram ao local, o óbito já havia sido constatado, e a área foi isolada até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Salvador investiga o caso. A vítima apresentava sinais de espancamento, e diligências estão em andamento para identificar os autores e a motivação do crime. Os suspeitos fugiram no veículo em que chegaram. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador.

