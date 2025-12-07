Mistério: homem é brutalmente assassinado dentro de casa em Salvador

José Eduardo Santos e Santos, 45 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um homem de 45 anos, identificado como José Eduardo Santos e Santos, foi encontrado morto na manhã deste domingo, 7, dentro do apartamento onde residia, na Rua Silveira Martins, no bairro do Saboeiro, em Salvador. Segundo informações da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a vítima guardava equipamentos de informática no imóvel.

De acordo com informações preliminares, José teria marcado um encontro com possíveis compradores, que chegaram em uma Kombi branca. Durante a visita, houve uma discussão que terminou com golpes na cabeça da vítima.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quando os militares chegaram ao local, o óbito já havia sido constatado, e a área foi isolada até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Salvador investiga o caso. A vítima apresentava sinais de espancamento, e diligências estão em andamento para identificar os autores e a motivação do crime. Os suspeitos fugiram no veículo em que chegaram. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador.