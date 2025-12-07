Cantor Rael é assaltado e tem moto levada em parque famoso

- Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O rapper Rael foi assaltado, neste sábado, 6, no Parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo. O artista foi abordado pelos criminosos ao deixar o estacionamento do local, com uma moto de alta cilindrada.

Dada a ação, os suspeitos levaram o veículo, bem como o celular do artista, preso ao painel. No entanto, os bens foram recuperados posteriormente.

A motocicleta foi encontrada pela Guarda Civil Municipal de Osasco com apoio de um rastreador. Através das redes sociais, Rael informou que o celular também foi recuperado e alertou os fãs e seguidores a não reagirem a assaltos.

"O maior bem que você tem é você mesmo", disse o rapper.

A ação

Rael estava no Parque Villa-Lobos pois, horas depois, faria um show no local. No entanto, na saída do estacionamento, enquanto validada o tíquete e aguarda a abertura na cancela, dois suspeitos o abordaram.

Um deles, tirou o capacete do músico e assumiu a direção do veículo, já o outro, subiu na garupa. Mesmo com o ocorrido, o músico retornou ao espaço e realizou a apresentação.

Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

Quem é Rael?

Rael é um rapper, cantor e compositor brasileiro de São Paulo, indicado duas vezes ao Grammy Latino.

Em agosto, ele se apresentou no Arena A TARDE, na primeira edição do Festival A TARDE FM e destacou a importância do evento para a cena musical da cidade.

Na ocasião, o rapper elogiou a curadoria da festa e afirmou que o espaço possui um diferencial em relação a outros.

"Está de parabéns o festival, ter um espaço que eu acho que dialoga na indústria no sentido assim, tem espaço ou muito grande ou muito pequeno. Aqui faz o meio de campo e eu acho que acolhe muito bem. Isso é interessante. E eu acho que vira mais um pólo de cultura para fomentar as novas gerações e acolher que já está há tanto tempo aí", disse.