Cantor Rael é assaltado e tem moto levada em parque famoso
Crime aconteceu neste sábado, 6
Por Luiza Nascimento
O rapper Rael foi assaltado, neste sábado, 6, no Parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo. O artista foi abordado pelos criminosos ao deixar o estacionamento do local, com uma moto de alta cilindrada.
Dada a ação, os suspeitos levaram o veículo, bem como o celular do artista, preso ao painel. No entanto, os bens foram recuperados posteriormente.
A motocicleta foi encontrada pela Guarda Civil Municipal de Osasco com apoio de um rastreador. Através das redes sociais, Rael informou que o celular também foi recuperado e alertou os fãs e seguidores a não reagirem a assaltos.
"O maior bem que você tem é você mesmo", disse o rapper.
A ação
Rael estava no Parque Villa-Lobos pois, horas depois, faria um show no local. No entanto, na saída do estacionamento, enquanto validada o tíquete e aguarda a abertura na cancela, dois suspeitos o abordaram.
Um deles, tirou o capacete do músico e assumiu a direção do veículo, já o outro, subiu na garupa. Mesmo com o ocorrido, o músico retornou ao espaço e realizou a apresentação.
Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.
Quem é Rael?
Rael é um rapper, cantor e compositor brasileiro de São Paulo, indicado duas vezes ao Grammy Latino.
Em agosto, ele se apresentou no Arena A TARDE, na primeira edição do Festival A TARDE FM e destacou a importância do evento para a cena musical da cidade.
Na ocasião, o rapper elogiou a curadoria da festa e afirmou que o espaço possui um diferencial em relação a outros.
"Está de parabéns o festival, ter um espaço que eu acho que dialoga na indústria no sentido assim, tem espaço ou muito grande ou muito pequeno. Aqui faz o meio de campo e eu acho que acolhe muito bem. Isso é interessante. E eu acho que vira mais um pólo de cultura para fomentar as novas gerações e acolher que já está há tanto tempo aí", disse.
