POLÍCIA
Arembepe: homem é encontrado morto com marcas de tiros em área de mata
Corpo foi achado por populares na manhã deste domingo, 7
Por Luan Julião
Um homem foi encontrado morto com diversas marcas de disparos de arma de fogo na manhã deste domingo, 7, no distrito de Arembepe, em Camaçari, região metropolitana de Salvador. O corpo foi localizado por populares em uma área de mata próxima à Rua Antônio Balbino, que ficaram assustados ao se deparar com a cena.
De acordo com informações preliminares, a vítima apresentava múltiplas perfurações de tiros. A dinâmica do crime ainda é desconhecida, mas a forma como o corpo foi deixado no local levanta a suspeita de que o homem possa ter sido submetido a um possível “tribunal do crime”, prática utilizada por facções criminosas para executar punições.
Leia Também:
A identidade da vítima não foi divulgada até o momento. Também não há informações sobre a autoria ou motivação do homicídio.
A Polícia Militar da Bahia informou que uma guarnição da 59ª CIPM foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais constataram a morte e isolaram a área até a chegada da perícia. Segundo a PM, autoria e motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.
A 26ª Delegacia Territorial de Vila de Abrantes, em Camaçari, investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, o corpo apresentava marcas compatíveis com disparos de arma de fogo. Foram expedidas as guias para remoção e perícia, e diligências estão sendo realizadas para identificar a vítima, bem como a autoria e a motivação do crime.
Até o momento, o homem ainda não foi formalmente identificado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes