POLÍCIA

Arembepe: homem é encontrado morto com marcas de tiros em área de mata

Corpo foi achado por populares na manhã deste domingo, 7

Luan Julião

Por Luan Julião

07/12/2025 - 13:33 h
Identidade da vítima não foi divulgada até o momento -

Um homem foi encontrado morto com diversas marcas de disparos de arma de fogo na manhã deste domingo, 7, no distrito de Arembepe, em Camaçari, região metropolitana de Salvador. O corpo foi localizado por populares em uma área de mata próxima à Rua Antônio Balbino, que ficaram assustados ao se deparar com a cena.

De acordo com informações preliminares, a vítima apresentava múltiplas perfurações de tiros. A dinâmica do crime ainda é desconhecida, mas a forma como o corpo foi deixado no local levanta a suspeita de que o homem possa ter sido submetido a um possível “tribunal do crime”, prática utilizada por facções criminosas para executar punições.

A identidade da vítima não foi divulgada até o momento. Também não há informações sobre a autoria ou motivação do homicídio.

A Polícia Militar da Bahia informou que uma guarnição da 59ª CIPM foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais constataram a morte e isolaram a área até a chegada da perícia. Segundo a PM, autoria e motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

A 26ª Delegacia Territorial de Vila de Abrantes, em Camaçari, investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, o corpo apresentava marcas compatíveis com disparos de arma de fogo. Foram expedidas as guias para remoção e perícia, e diligências estão sendo realizadas para identificar a vítima, bem como a autoria e a motivação do crime.

Até o momento, o homem ainda não foi formalmente identificado.

