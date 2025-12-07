Menu
HOME > POLÍCIA
AMEAÇA

Foragido é localizado após comentar foto de delegado em rede social

Suspeito ameaçou a autoridade no Instagram

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

07/12/2025 - 12:05 h
Um foragido da Justiça do Espírito Santo pelo crime de roubo foi preso na Bahia, na última semana, após um comentário nas redes sociais. Lucas Rangel Pereira do Nascimento, de 25 anos, ameaçou um delegado através do Instagram.

O homem foi localizado na quinta-feira, 4, no município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, vendendo paçoca na margem da BR-116

No comentário, o suspeito escreveu que "polícia tem que morrer", no perfil de Thiago Viana, titular da delegacia de Marataízes. Além do roubo, o jovem responde a três processos de homicídio.

A prisão foi realizada após a Polícia Civil da Bahia ser acionada pelos agentes do Espírito Santo. Ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime, expedido pela Comarca de Marataízes (ES).

Leia Também:

Foragido da Justiça é encontrado em condomínio de luxo na Bahia
Foragido por matar empresário é preso na Bahia
Foragido nos EUA, Ramagem tem salário suspenso pela Câmara

Capturado, Lucas foi encaminhado a uma unidade policial, realizou exames de corpo de delito e ficou à disposição da justiça.

Como o comentário ajudou a localizar o suspeito?

Através de uma conta falsa no Instagram, o suspeito realizou o comentário. De acordo com a Polícia Civil,o ataque aconteceu após o homem passar por uma audiência, realizada por videoconferência.

Os agentes já sabiam que a conta falsa era usada por ele. Após o comentário, os investigadores cruzaram as informações e descobriram que Lucas enviou a mensagem de Vitória da Conquista. O perfil foi desativado após a expedição do mandado de prisão.

Apesar da ameaça, o delegado não pretende abrir uma representação contra Lucas.

