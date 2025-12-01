Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REMUNERAÇÃO SUSPENSA

Foragido nos EUA, Ramagem tem salário suspenso pela Câmara

Deputado está foragido nos Estados Unidos desde setembro

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

01/12/2025 - 17:36 h
Ramagem teve salário de deputado suspenso.
Ramagem teve salário de deputado suspenso. -

Atendendo a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a Câmara dos Deputados bloqueou o salário de Alexandre Ramagem (PL-RJ). Atualmente, a reuneração de um deputado federal é de R$ 46.366,19. A informação é do G1.

Leia Também:

Eduardo, Zambelli e Ramagem: deputados ausentes custam R$ 460 mil à Câmara
Foragido, Alexandre Ramagem pode entrar em lista da Interpol
Moraes decreta prisão imediata de Ramagem após saída clandestina

O parlamentar está foragido nos Estados Unidos desde setembro. No final de novembro, o STF determinou o início do cumprimento da pena de 16 anos e 1 mês de prisão no julgamento da trama golpista. Como o parlamentar está fora do país, o mandado será incluído no Banco Nacional do Monitoramento de Prisões (BNMP).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ramagem se junta a Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carla Zambelli (PL-SP) que também tiveram os salários cortados pela Casa a pedido do ministro do STF Alexandre de Moraes. Os dois, assim como o deputado fluminense, também deixaram o Brasil.

Além do salário, Alexandre Ramagem também sofreu bloqueio de gastos por meio da cota parlamentar. A Casa não comentou a decisão contra Ramagem. Segundo a Câmara, o caso do parlamentar está "sendo tratado em decisão judicial sob segredo de justiça". "A Câmara dos Deputados cumpre todas as decisões judiciais", afirmou.

Perda de mandato

O ministro Alexandre de Moraes ainda determinou à Mesa da Câmara dos Deputados que declare a perda do mandato do deputado federal após o trânsito em julgado da ação penal da trama golpista.

O STF também determinou que Ramagem seja demitido da Polícia Federal. Ele é delegado da corporação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre Ramagem bloqueio de salário Câmara dos Deputados supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ramagem teve salário de deputado suspenso.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Ramagem teve salário de deputado suspenso.
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Ramagem teve salário de deputado suspenso.
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Ramagem teve salário de deputado suspenso.
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x