Foragido nos EUA, Ramagem tem salário suspenso pela Câmara

Ramagem teve salário de deputado suspenso. - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

Atendendo a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a Câmara dos Deputados bloqueou o salário de Alexandre Ramagem (PL-RJ). Atualmente, a reuneração de um deputado federal é de R$ 46.366,19. A informação é do G1.

O parlamentar está foragido nos Estados Unidos desde setembro. No final de novembro, o STF determinou o início do cumprimento da pena de 16 anos e 1 mês de prisão no julgamento da trama golpista. Como o parlamentar está fora do país, o mandado será incluído no Banco Nacional do Monitoramento de Prisões (BNMP).

Ramagem se junta a Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carla Zambelli (PL-SP) que também tiveram os salários cortados pela Casa a pedido do ministro do STF Alexandre de Moraes. Os dois, assim como o deputado fluminense, também deixaram o Brasil.

Além do salário, Alexandre Ramagem também sofreu bloqueio de gastos por meio da cota parlamentar. A Casa não comentou a decisão contra Ramagem. Segundo a Câmara, o caso do parlamentar está "sendo tratado em decisão judicial sob segredo de justiça". "A Câmara dos Deputados cumpre todas as decisões judiciais", afirmou.

Perda de mandato

O ministro Alexandre de Moraes ainda determinou à Mesa da Câmara dos Deputados que declare a perda do mandato do deputado federal após o trânsito em julgado da ação penal da trama golpista.

O STF também determinou que Ramagem seja demitido da Polícia Federal. Ele é delegado da corporação.