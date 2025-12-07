Menu
POLÍCIA

Crime brutal: professora é queimada viva pelo namorado

Suspeito, de 19 anos, mora no mesmo distrito e segue foragido

Luan Julião

Por Luan Julião

07/12/2025 - 11:43 h | Atualizada em 07/12/2025 - 12:24
Vítima relatou que namorado jogou gasolina e ateou fogo durante discussão
Vítima relatou que namorado jogou gasolina e ateou fogo durante discussão

Uma professora de 25 anos luta pela vida após sofrer queimaduras extremamente graves na tarde de sexta-feira, 5, no distrito de Sobradinho, em São Tomé das Letras (MG). Ela teve 60% do corpo atingido pelo fogo e está internada em estado crítico.

A jovem, identificada como Luana Leal Silva Rocha, contou à Polícia Militar que a agressão foi praticada pelo próprio namorado, um rapaz de 19 anos. Segundo seu relato, o casal discutia dentro da casa onde ela vive sozinha quando ele pegou um galão de gasolina, jogou o combustível sobre o corpo dela e, em seguida, ateou fogo.

O ataque ocorreu por volta das 15h. Logo após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi encontrado.

Mesmo gravemente ferida, Luana conseguiu sair de casa e pedir socorro a moradores da região. Eles acionaram o posto de saúde do distrito, de onde uma enfermeira chamou a Polícia Militar. Os agentes a encontraram consciente, mas com queimaduras profundas por todo o corpo.

Devido à gravidade das lesões, de segundo e terceiro graus, a professora foi atendida inicialmente no próprio distrito e depois transferida para a UTI do Hospital São Sebastião, em Três Corações. A equipe médica tenta agora uma vaga em um centro especializado em tratamento de queimaduras. A primeira alternativa é Poços de Caldas; caso não seja possível, ela será levada para Belo Horizonte por meio de transporte aéreo.

No imóvel onde ocorreu o ataque, os policiais recolheram um galão de dois litros com vestígios de gasolina, que será analisado. O suspeito, que mora no mesmo distrito, na casa da avó, e mantinha um relacionamento de cerca de um ano com a vítima, permanece desaparecido.

A Polícia Civil instaurou inquérito e investiga o caso como tentativa de homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e feminicídio. As buscas pelo agressor continuam.

Tags:

feminicídio Polícia Civil queimaduras São Tomé das Letras Tentativa de Homicídio violência doméstica

x