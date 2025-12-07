Aves silvestres comercializadas ilegalmente são resgatadas na RMS

- Foto: Divulgação

Aves silvestres que estavam sendo comercializadas ilegalmente, foram apreendidas em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, neste sábado, 6. Durante uma ação de fiscalização, a Polícia Militar resgatou 55 animais.

Entre as espécies estavam papa-capim, cardeal, tico-tico, trinca-ferro e canário-da-terra.

Dois homens foram detidos e apresentados à delegacia para adoção das medidas pertinentes. Já as aves foram encaminhadas ao Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), para os devidos cuidados.

Comércio ilegal de aves silvestres é crime

Existem duas leis que salvaguardam as aves. Há a Lei Federal de Proteção à Fauna (nº 5197/67) que proíbe caçar, capturar, comercializar e criar qualquer animal da fauna silvestre sem autorização do Estado; e a Lei de Crimes Ambientais (nº9605/98) que especificou penas/punições para crimes contra a fauna, incluindo a caça e captura na natureza.

No entanto, este é o terceiro maior comércio ilegal do mundo, ficando atrás somente do tráfico de drogas e armas. Estima-se que, por ano, 38 milhões de animais são traficados no Brasil.