Suspeitos de tentativa de homicídio na BA são presos em fuga para SP

Dois homens foram presos por tentativa de homicídio, neste sábado, 6, no bairro Jardim Paraíso, no município Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Os suspeitos teriam invadido a casa da vítima, de 39 anos, e tentado matá-lo.

A dupla entrou na residência e atirou contra a vítima, que conseguiu fugir. O homem foi perseguido, mas conseguiu entrar no carro e fugir para um quartel.

Suspeitos tentaram fugir para São Paulo

A esposa da vítima, que estava em casa no momento da invação, acionou a Polícia Militar. Em seguida, os agentes começaram as buscas e encontraram os suspeitos. Eles foram localizados na rodoviária da cidade, com passagens compradas para São Paulo.

Os suspeitos devem responder pelo crime de tentativa de homicídio. Não há informações sobre a moritvação do crime. A arma utilizada não foi encontrada.