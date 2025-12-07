Menu
CRIME

Suspeitos de tentativa de homicídio na BA são presos em fuga para SP

Vítima conseguiu fugir para um quartel

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

07/12/2025 - 11:12 h
Dois homens foram presos por tentativa de homicídio, neste sábado, 6, no bairro Jardim Paraíso, no município Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Os suspeitos teriam invadido a casa da vítima, de 39 anos, e tentado matá-lo.

A dupla entrou na residência e atirou contra a vítima, que conseguiu fugir. O homem foi perseguido, mas conseguiu entrar no carro e fugir para um quartel.

Suspeitos tentaram fugir para São Paulo

A esposa da vítima, que estava em casa no momento da invação, acionou a Polícia Militar. Em seguida, os agentes começaram as buscas e encontraram os suspeitos. Eles foram localizados na rodoviária da cidade, com passagens compradas para São Paulo.

Os suspeitos devem responder pelo crime de tentativa de homicídio. Não há informações sobre a moritvação do crime. A arma utilizada não foi encontrada.

