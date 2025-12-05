Tentativa de estupro: médica é atacada em unidade de saúde de Salvador

Homem foi contido por funcionários da USF - Foto: Reprodução Polícia Civil

A Polícia Civil de Salvador registrou na noite da quinta-feira, 4, uma ocorrência de tentativa de estupro contra uma médica, de 33 anos, durante atendimento na Unidade de Saúde da Família (USF) Sérgio Arouca, no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O suspeito, um homem de 30 anos, foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

Segundo informações da polícia, no Auto de Prisão em Flagrante (APF) lavrado pela Central de Flagrantes consta que o homem foi para cima da mulher, enquanto ela realizava atendimentos. Ele foi contido por funcionários da unidade até a chegada da Polícia Militar e passou por exames de lesões corporais.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) manifestou “profundo pesar e repúdio ao episódio de violência e assédio sexual” e informou que a médica recebeu apoio psicológico e administrativo, foi encaminhada à Central de Flagrantes para oitiva e exame de corpo de delito, enquanto o agressor foi conduzido separadamente.

Equipes da Polícia Civil também realizaram perícia na sala onde ocorreu a tentativa de crime. Como medida imediata, a unidade iniciou a revisão completa dos protocolos de segurança, com a instalação de câmeras e sistema de alarme, que deve começar na próxima terça-feira, 9. Até a implementação completa do sistema, a UBS contará com policiamento permanente.