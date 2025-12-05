Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME SEXUAL

Tentativa de estupro: médica é atacada em unidade de saúde de Salvador

Homem foi preso em flagrante e segue à disposição da Justiça

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

05/12/2025 - 21:47 h
Homem foi contido por funcionários da USF
Homem foi contido por funcionários da USF -

A Polícia Civil de Salvador registrou na noite da quinta-feira, 4, uma ocorrência de tentativa de estupro contra uma médica, de 33 anos, durante atendimento na Unidade de Saúde da Família (USF) Sérgio Arouca, no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O suspeito, um homem de 30 anos, foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

Segundo informações da polícia, no Auto de Prisão em Flagrante (APF) lavrado pela Central de Flagrantes consta que o homem foi para cima da mulher, enquanto ela realizava atendimentos. Ele foi contido por funcionários da unidade até a chegada da Polícia Militar e passou por exames de lesões corporais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) manifestou “profundo pesar e repúdio ao episódio de violência e assédio sexual” e informou que a médica recebeu apoio psicológico e administrativo, foi encaminhada à Central de Flagrantes para oitiva e exame de corpo de delito, enquanto o agressor foi conduzido separadamente.

Leia Também:

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix
Um ano sem respostas: família busca por farmacêutico desaparecido em Salvador
PM alvo de operação morre após roubar viatura e tentar fugir da polícia

Equipes da Polícia Civil também realizaram perícia na sala onde ocorreu a tentativa de crime. Como medida imediata, a unidade iniciou a revisão completa dos protocolos de segurança, com a instalação de câmeras e sistema de alarme, que deve começar na próxima terça-feira, 9. Até a implementação completa do sistema, a UBS contará com policiamento permanente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

30 anos 33 anos alarme Apoio Psicológico câmeras exames de lesões médica paripe Polícia Civil polícia militar policiamento permanente prisão em flagrante protocolos de segurança Salvador secretaria municipal de saúde Sérgio Arouca Subúrbio Ferroviário suspeito tentativa de estupro Unidade de Saúde da Família

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem foi contido por funcionários da USF
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Homem foi contido por funcionários da USF
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Homem foi contido por funcionários da USF
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Homem foi contido por funcionários da USF
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

x