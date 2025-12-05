Um ano sem respostas: família busca por farmacêutico desaparecido em Salvador

Adeildo Mendes de Jesus, de 50 anos - Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais

O desaparecimento do farmacêutico Adeildo Mendes de Jesus, de 50 anos, ultrapassou um ano sem qualquer explicação. Responsável pelo setor de farmácia da Maternidade Climério de Oliveira, em Nazaré, Adeildo foi visto pela última vez no fim da tarde de 25 de novembro de 2024, quando deixou a unidade de saúde dirigindo seu carro.

A rotina que sempre seguiu foi interrompida naquele dia. Segundo relatos, ele deveria seguir para casa, em Lauro de Freitas, mas desviou o trajeto e foi registrado pela última vez na região da Barros Reis. Depois disso, nenhum contato foi feito e o profissional não retornou à residência.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A família registrou o caso na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), onde o desaparecimento segue em investigação, sem esclarecimentos até agora. Informações que possam contribuir com as buscas podem ser repassadas de forma anônima ao Disque-Denúncia, pelo número 181.

Dor prolongada

O impacto do desaparecimento abalou profundamente a família. Em depoimento, parentes descrevem um cotidiano marcado por ansiedade, depressão e sofrimento constante.

“Com o desaparecimento do meu irmão Adeildo, toda a família foi profundamente afetada. Hoje convivemos com depressões severas e dependemos de medicamentos para conter a ansiedade e suportar o sofrimento. Já não estamos vivendo, estamos apenas “sobrevivendo”, pois não temos respostas e não sabemos o que aconteceu com Adeildo Mendes. A ausência de definições e esclarecimentos está nos corroendo por dentro”.

As irmãs de Adeildo, Solange e Aurelina Mendes de Jesus, reiteram o apelo para que o caso seja tratado com prioridade. Elas afirmam que a família permanece à disposição das autoridades e pedem que a investigação não seja deixada de lado.

"Pedimos às autoridades que o caso de Adeildo não seja esquecido. A família está disposta a colaborar com o que for necessário, para que tenhamos respostas sobre o que realmente aconteceu. Adeildo saiu para trabalhar e não retornou para casa, o que nos causa profunda angústia. Esse é um dos piores sentimentos que alguém pode experimentar: não saber o que aconteceu."



Entidade cobra continuidade das buscas

O Conselho Regional de Farmácia da Bahia (CRF-BA) também lamentou a falta de avanços após mais de um ano e reforçou a importância de manter os esforços para localizar o profissional. Para a entidade, o desaparecimento representa uma perda significativa para a categoria e uma dor que continua aberta para a família.