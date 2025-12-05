Mistério: mulher é encontrada morta dentro da própria casa em Salvador

Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para remover o corpo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Elisa Maria Evangelista Alves da Cruz, de 34 anos, foi encontrada morta dentro da própria residência na tarde desta sexta-feira, 5, na Rua dos Papagaios, no bairro de Valéria, em Salvador. O corpo já estava em avançado estado de decomposição.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 31ª CIPM foram acionadas ainda pela manhã para verificar a situação. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram o fato e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia e remoção do corpo.

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou que expediu as guias para perícia e remoção, além de registrar oficialmente o caso. Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte, que ainda não possui autoria ou motivação definidas.

Até o momento, não há informações sobre quando o óbito ocorreu. Vizinhos relataram que a vítima morava com um companheiro cuja identidade ainda não foi confirmada.