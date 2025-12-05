Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Corpo em decomposição é achado em residência no Subúrbio Ferroviário

Corpo foi achado após moradores notarem mau cheiro vindo da residência

Luan Julião

Por Luan Julião

05/12/2025 - 14:14 h | Atualizada em 05/12/2025 - 15:08
Ainda não há detalhes sobre a causa da morte
Ainda não há detalhes sobre a causa da morte -

Um homem foi encontrado morto dentro da própria residência no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Ele foi inicialmente identificado como Jailson, com idade aproximada de 60 anos.

De acordo com informações preliminares, vizinhos acionaram familiares após sentirem um forte odor vindo do imóvel. Ao chegarem ao local, os parentes encontraram a porta da casa aberta e, em seguida, localizaram o corpo já em avançado estado de decomposição.

De acordo com nota da Polícia Militar, uma guarnição da 18ª CIPM foi acionada após a informação da presença de um corpo dentro da casa. Os policiais confirmaram o fato e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia e remoção.

A autoria e a motivação da morte serão investigadas pela Polícia Civil.

x