MISTÉRIO

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Garota está desaparecida desde a sexta, 28; homem que a recebeu deve depor semana que vem

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

05/12/2025 - 20:59 h | Atualizada em 05/12/2025 - 21:11
Nesta sexta-feira, 5, o desaparecimento de Thaila completa uma semana
O desaparecimento da adolescente Thaila Lima da Cruz, 17 anos, completa uma semana nesta sexta-feira, 5, e continua cercado de mistério, tensão familiar e indícios de possível ligação de criminosos da cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Na tarde desta sexta, a mãe da jovem, Íris da Silva Lima, 32 anos, prestou depoimento, pela primeira vez, na Delegacia Territorial de São Francisco do Conde, também na RMS. Segundo o delegado Ítalo Mello, titular da unidade policial, a mulher contou que a última vez que manteve contato com a filha foi no sábado, 29, e, na ocasião, ele pediu a transferência de um valor em dinheiro.

"A última comunicação que ela fez com a mãe, foi pedido um pix. Mãe, me manda um pix, mãe, me manda um pix. Aí ela [a mãe] perguntou: 'minha filha, que pix?' 'Ela [Thaila] disse: 'mãe, me manda um pix'. Pronto. Foi o único contato que ela fez com a mãe e foi pedindo um pix", revelou o delegado.

No entanto, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, no domingo, 30, dona Íris havia dito que o último contato da filha tinha sido por meio de uma colega. Na ocasião, Thaila teria enviado a seguinte mensagem: “Deu red! kkk, tô em um lugar que nem sei onde é, estou perdida".

Na linguagem dos jovens, “deu red” indica que algo deu errado, reforçando a preocupação com o desaparecimento. A mãe contou que depois disso não conseguiu mais contato com a jovem.

“Às 20h30 [sexta] tentei falar com ela. Mandei mensagem, ela não respondeu. Liguei e o número já estava como desativado”, disse a senhora, na época, afirmando que a filha tinha dito para colegas que estava indo encontrar um rapaz. Ela foi vista embarcando em um uber, no distrito de Caípe, em São Francisco do Conde, em direção a Candeias.

O encontro

O delegado confirmou que Thaila saiu de São Francisco do Conde em direção a Candeias em um carro por aplicativo e que, ao chegar ao destino, foi recebida por um homem. A reportagem teve acesso a um vídeo que mostra a jovem descendo do veículo e indo ao encontro de um rapaz. Na gravação, a adolescente é registrada descendo do veículo por volta das 20h06, da sexta-feira.

"Eu descartei a participação do motorista de aplicativo, do Uber, em qualquer tipo de crime. Ele [motorista], de fato, só foi mesmo um mero condutor, ele conduziu apenas, sem nenhuma participação, até a cidade de Candeias. E daí para frente, quem recebeu essa moça lá foi um cidadão conhecido como China", Explicou Mello.

Ele não passou mais detalhes para não prejudicar as investigações, no entanto, revelou que China ficou de comparecer à delegacia para prestar esclarecimento, na próxima semana.

Hipótese de morte e cativeiro

O delegado admite que já trabalha com a possibilidade de a jovem possa estar morta, mas não descarta que ela possa estar em cativeiro. “Eu já trabalho com a hipótese dela estar morta. Mas, se ela estiver viva, ela está em algum cativeiro, fazendo o que com ela, só Deus sabe”, avaliou ele.

“Se ela estivesse viva, custava fazer ela mandar uma mensagem? Uma ligação dizendo: ‘mãe, estou viva e não quero voltar para casa’? Isso acabaria com o mistério todo”, analisou Mello, sobre a possibilidade de Thaila estar viva e se recusando a voltar para casa.

O Portal A TARDE tentou falar com dona Íris na noite desta sexta-feira, 5, mas não obteve retorno. Qualquer informação sobre o paradeiro de Thaila deve ser imediatamente comunicada à polícia pelos números (71) 9 9631-6538 ou (71) 3116-0124.

x