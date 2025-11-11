Menu
POLÍTICA
TUMULTO

COP30: tentativa de invasão em protesto deixa segurança ferido

Confusão começou após parte de um grupo de manifestantes ter participado da Marcha Global Saúde e Clima

Redação

Por Redação

11/11/2025 - 21:52 h
confusão deixou um segurança ferido.
Um grupo com dezenas de pessoas tentou invadir a Zona Azul, área controlada pela ONU na COP30, nesta terça-feira, 11, segundo dia do evento. A confusão deixou um segurança ferido e bloqueou a saída de pessoas que estavam credenciadas para o espaço.

O incidente ocorreu por volta das 19h20, logo depois da entrevista coletiva que apresentou o balanço do dia. De acordo com o G1, os manifestantes passaram pelas portas do pavilhão e tentaram avançar rumo aos espaços onde estavam os participantes da conferência. Eles foram impedidos e acabaram entrando em confronto com os seguranças do evento.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A tentativa de invasão começou após parte de um grupo de manifestantes ter participado da Marcha Global Saúde e Clima. Os organizadores da Marcha Global Saúde e Clima disseram, em nota, que "não têm qualquer relação com o episódio ocorrido na entrada da Zona Azul da COP 30 após o encerramento da marcha".

Leia Também:

Bruno Reis destaca o papel de Salvador nas discussões climáticas da COP30
Revolução verde da Bahia: por que o estado é destaque na COP30
Sósthenes dá o recado na COP30: só municípios bancam o preservar
COP30: Amazônia vira epicentro climático com Lula, otimismo e ausências chave

A marcha tinha médicos, enfermeiros, estudantes, lideranças indígenas e representantes de movimentos sociais, pedindo políticas de saúde pública. O percurso foi da Avenida Duque de Caxias até a sede da COP.

A segurança na área da Zona Azul da COP é feita por agentes contratados pela ONU, que pediram reforços a agentes estaduais e bombeiros civis. O local começou a ser evacuado, após a confusão.

Antes da confusão, a marcha tinha cerca de 3 mil pessoas em um percurso de 1,5 km, segundo a organização, puxada pelo Movimento Médicos pelo Clima.

O secretário extraordinário da COP 30, Valter Correia, afirmou que a organização da conferência estava tomando as providências sobre o tema. "A ONU tem todos os seus protocolos de segurança", disse.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

COP30 manifestação Marcha Global Saúde e Clima zona azul

x