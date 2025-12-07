Já viu? Policiais em bicicletas reforçam segurança na orla de Salvador

Na orla da Barra, na capital, por exemplo, policiais militares circulam entre pedestres, ciclistas e turistas. - Foto: Feijão Almeida / GOVBA

A Operação Verão 2025/2026 está reforçando a segurança nas ruas e praias da Bahia, especialmente nos finais de semana e feriados. Entre as ações, o policiamento feito em bicicletas vem chamando atenção pela agilidade em áreas movimentadas.

Na orla da Barra, na capital, por exemplo, policiais militares circulam entre pedestres, ciclistas e turistas, acompanhando o fluxo intenso com facilidade e diálogo. A presença mais próxima permite orientar banhistas, intervir rapidamente em casos de risco e tornar a fiscalização mais acessível a quem frequenta a região.

Entre turistas, essa circulação próxima tem sido percebida como diferencial. Para a visitante Luísa Trombini, de São Paulo, estar em uma região turística e ver policiais passando bem perto transmite confiança.

“Você caminha mais tranquilo, tira fotos, anda com celular, aproveita a praia sem preocupação. A gente sabe que tem policiamento de carro e moto, mas ver de perto, conversando, circulando como a gente, faz muita diferença. Parece que a cidade cuida de quem está visitando”, afirmou.

Turistas aprovaram a novidade. | Foto: Feijão Almeida / GOVBA

A estratégia faz parte do pacote de reforço da Operação Verão, que conta com investimento de mais de R$ 5,7 milhões em horas extras, possibilitando o incremento de 9.500 policiais militares durante o período. O efetivo atuará em 111 municípios, dando prioridade a áreas turísticas e de lazer, onde o fluxo de pessoas cresce expressivamente nesta época. Além das bicicletas, o reforço combina diferentes modalidades de policiamento para potencializar a segurança preventiva.

De acordo com a coordenadora de Operações e Serviços da Polícia Militar (PM), major Martha Carmo, o policiamento ciclístico tem papel determinante nesse tipo de operação por unir mobilidade e contato direto com o público.

“Quando um policial atua de bicicleta, ele se torna mais acessível, consegue circular em espaços onde viaturas não chegam e realiza um trabalho preventivo mais direto. Na Barra, por exemplo, conseguimos abordar, orientar e agir com rapidez em situações que exigem deslocamento imediato. Essa mobilidade aumenta a sensação de segurança, além de facilitar o contato com turistas e moradores, que passam a ver a polícia como referência próxima e presente”.

A Operação Verão seguirá até abril de 2026, com ações voltadas para prevenir ocorrências em locais que recebem maior concentração de visitantes, como pontos turísticos, orlas e áreas de lazer. Durante esse período, a PM atuará em diferentes formatos, a pé, em motos, viaturas, quadriciclos, cavalos, drones e aeronaves, e as bicicletas se consolidam como ferramenta estratégica para patrulhar locais de grande circulação e de difícil acesso para outros veículos.