TJ-BA marca júri de acusados pela morte de Mãe Bernadete; veja data

Mãe Bernadete foi assassinada com 25 tiros - Foto: Reprodução Redes Sociais

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) definiu que o julgamento dos acusados pela morte da ialorixá e líder quilombola Maria Bernadete Pacífico, conhecida como Mãe Bernadete, ocorrerá em 24 de fevereiro de 2026, às 8h. A sessão, que poderá se prolongar até o dia seguinte caso necessário, será conduzida pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador.

Arielson da Conceição Santos, que está preso preventivamente, e Marílio dos Santos, ainda foragido, irão a júri popular por homicídio qualificado. Eles respondem por crime cometido, segundo a denúncia, por motivo torpe, de forma cruel, dificultando a defesa da vítima e caracterizado como feminicídio.

O caso chega ao plenário da capital após decisão do próprio TJ-BA, que transferiu o processo da Comarca de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A Corte considerou que a grande repercussão do assassinato e o impacto social provocado poderiam comprometer a imparcialidade dos jurados no município onde o crime ocorreu.

No dia do julgamento, a acusação contará com o apoio dos advogados Hédio Silva Jr. e Anivaldo dos Anjos Filho, que atuarão como assistentes do Ministério Público da Bahia (MP-BA) em nome da família de Mãe Bernadete. A defesa, que apresentou sua lista de testemunhas, participará de todas as fases previstas no rito do Tribunal do Júri.