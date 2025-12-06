POLÍCIA
TJ-BA marca júri de acusados pela morte de Mãe Bernadete; veja data
Sessão pode durar até dois dias e foi transferida de Simões Filho para a capital
Por Luan Julião
O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) definiu que o julgamento dos acusados pela morte da ialorixá e líder quilombola Maria Bernadete Pacífico, conhecida como Mãe Bernadete, ocorrerá em 24 de fevereiro de 2026, às 8h. A sessão, que poderá se prolongar até o dia seguinte caso necessário, será conduzida pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador.
Arielson da Conceição Santos, que está preso preventivamente, e Marílio dos Santos, ainda foragido, irão a júri popular por homicídio qualificado. Eles respondem por crime cometido, segundo a denúncia, por motivo torpe, de forma cruel, dificultando a defesa da vítima e caracterizado como feminicídio.
O caso chega ao plenário da capital após decisão do próprio TJ-BA, que transferiu o processo da Comarca de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A Corte considerou que a grande repercussão do assassinato e o impacto social provocado poderiam comprometer a imparcialidade dos jurados no município onde o crime ocorreu.
No dia do julgamento, a acusação contará com o apoio dos advogados Hédio Silva Jr. e Anivaldo dos Anjos Filho, que atuarão como assistentes do Ministério Público da Bahia (MP-BA) em nome da família de Mãe Bernadete. A defesa, que apresentou sua lista de testemunhas, participará de todas as fases previstas no rito do Tribunal do Júri.
