POLÍCIA
POLÍCIA

TJ-BA marca júri de acusados pela morte de Mãe Bernadete; veja data

Sessão pode durar até dois dias e foi transferida de Simões Filho para a capital

Luan Julião

Por Luan Julião

06/12/2025 - 19:59 h
Mãe Bernadete foi assassinada com 25 tiros
Mãe Bernadete foi assassinada com 25 tiros

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) definiu que o julgamento dos acusados pela morte da ialorixá e líder quilombola Maria Bernadete Pacífico, conhecida como Mãe Bernadete, ocorrerá em 24 de fevereiro de 2026, às 8h. A sessão, que poderá se prolongar até o dia seguinte caso necessário, será conduzida pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador.

Arielson da Conceição Santos, que está preso preventivamente, e Marílio dos Santos, ainda foragido, irão a júri popular por homicídio qualificado. Eles respondem por crime cometido, segundo a denúncia, por motivo torpe, de forma cruel, dificultando a defesa da vítima e caracterizado como feminicídio.

O caso chega ao plenário da capital após decisão do próprio TJ-BA, que transferiu o processo da Comarca de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A Corte considerou que a grande repercussão do assassinato e o impacto social provocado poderiam comprometer a imparcialidade dos jurados no município onde o crime ocorreu.

No dia do julgamento, a acusação contará com o apoio dos advogados Hédio Silva Jr. e Anivaldo dos Anjos Filho, que atuarão como assistentes do Ministério Público da Bahia (MP-BA) em nome da família de Mãe Bernadete. A defesa, que apresentou sua lista de testemunhas, participará de todas as fases previstas no rito do Tribunal do Júri.

direitos humanos feminicídio homicídio qualificado julgamento mãe bernadete Tribunal de Justiça da Bahia

