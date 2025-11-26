"Bahia mais segura", garante Jerônimo sobre Operação Verão

Governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Luiza Nascimento

O governador Jerônimo Rodrigues lançou, nesta quarta-feira, 26, no Jardim de Alah, em Salvador, a Operação Verão 2025/2026, com o objetivo de ampliar a segurança durante a alta estação. Segundo Jerônimo, o foco é garantir “uma Bahia mais segura” durante o período de maior fluxo de turistas, sem interromper as operações rotineiras de combate ao crime organizado.

“Nós não vamos parar com as operações rotineiras. Continuaremos firmes no enfrentamento ao crime organizado, ao investimento do crime e a qualquer tipo de violência”, destacou.

A ação mobiliza cerca de 11 mil policiais e bombeiros em 111 municípios, incluindo a capital, a Região Metropolitana e o interior do estado, e seguirá até abril de 2026.



Entrega de viaturas e novos equipamentos

Como parte da operação, o governo entregou mais de 160 veículos, entre viaturas para a Polícia Militar, furgões que funcionarão como delegacias móveis da Polícia Civil, bases móveis para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) e embarcações para o Corpo de Bombeiros. Também foram distribuídos drones para monitoramento aéreo, equipamentos de salvamento aquático e conjuntos impermeáveis.

"Estamos entregando equipamento base de segurança, tanto para a polícia técnica, quanto para a polícia civil. Estamos entregando drones para inteligência, trabalhar na proteção de imagens aéreas, garantindo a sua informação online para que a polícia possa operar", destacou o governador.

“Estamos falando de mais de 60 municípios que receberão novas viaturas. Aqui não é troca de viatura. A partir de agora, já é incorporação da nossa frota no estado da Bahia. Estamos aguardando o dia 5 de dezembro, quando entregaremos 2 mil novos policiais militares”, completou.

O secretário de Segurança Pública (SSP) Marcelo Werner, detalhou como as viaturas entregues durante o lançamento reforçarão as forças de segurança.

"Essas viaturas visam acima de tudo a diversidade do nosso policiamento. Então, nós temos cavalos, nós temos bicicletas, nós temos motos, nós temos bases móveis, inclusive bases móveis não só da polícia militar, da polícia científica e da polícia civil, levando esses serviços até os grandes eventos que acontecem nos bairros de Salvador. E também no interior do estado, mantemos viaturas sempre blindadas, viaturas caminhonete e também tem aquela precariedade de ação na rural".

"Nós temos essas peculiaridades para que a gente possa ter todo tipo de serviço à disposição da população, à disposição também, logicamente, desse período do verão dos baianos, mas os turistas nacionais e internacionais. Então é um grande pacote de entrega de ampliação de frota para diversos municípios e também no bairro de Salvador", completo.

Concurso para polícia prisional

O governador também citou um novo concurso a ser realizado em 2026 para reforçar as forças de segurança. “Estamos realizando ainda um concurso para a polícia prisional. É uma agenda de investimentos. Quero agradecer à Assembleia Legislativa. Parte desses recursos vem do governo do presidente Lula”, disse.

Operação contra roubos em farmácias

Jerônimo também mencionou a recente ação policial contra quadrilhas especializadas em assaltos a farmácias para roubo de canetas emagrecedoras em Salvador. “Nós pesamos a mão nas operações e logramos êxito. É um recado para o crime organizado compreender que nós não estamos brincando”, afirmou.

O governador finalizou dizendo que a meta é fortalecer a segurança até o fim da alta estação: “Nós vamos atrás para que a paz no estado seja fortalecida e que esta Operação Verão possa ir até abril revelando uma Bahia acolhedora. A Bahia é um estado acolhedor.”