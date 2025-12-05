Menu
HOME > BAHIA
POLÍCIA

Bahia ganha reforço de 1.865 novos PMs; saiba onde eles vão atuar

Do total de formados, 58% serão destinados a Salvador

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

05/12/2025 - 12:08 h
Polícia Militar formou 1.865 novos agentes
Polícia Militar formou 1.865 novos agentes

Para ampliar o combate a violência na Bahia, a Polícia Militar ganhou o reforço de 1.865 novos soldados. A cerimônia de formatura aconteceu nesta sexta-feira (5), na Vila Militar, nos Dendezeiros, no bairro do Bonfim, em Salvador.

Segundo a corporação, do total de novos agentes, 1.077 (aproximadamente 58%) foram destinados a Salvador e Região Metropolitana, enquanto 788 seguiram para diversas regiões do interior do estado, a exemplo de Ilhéus, Juazeiro, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Barreiras e Irecê.

O evento contou com a presença do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). Para ele, a ampliação do efetivo tem impacto direto na vida da população.

"Uma polícia preparada salva vidas, previne o crime e atua com respeito e responsabilidade. Esses novos soldados chegam às ruas com técnica, preparo psicológico e orientação baseada na defesa do cidadão. Vamos continuar ampliando o efetivo, mas, principalmente, garantindo que cada policial tenha condições de atuar com dignidade, segurança e respeito à lei”, afirmou Jerônimo.

Formação

A turma passou por 37 disciplinas, distribuídas em dois módulos, contemplando temas como preservação da prova, polícia ostensiva, primeiros socorros, gestão de crises, direitos humanos, inteligência policial, ambiente e trânsito, defesa pessoal, armamento e tiro, atividades de choque, mediação de conflitos e instrução militar básica.

Para o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, a formação realizada pelo estado segue padrões avançados de capacitação. "Somando as turmas formadas ao longo dos últimos três anos, já são mais de 8.500 policiais incorporados ao Estado, e ainda temos cerca de 2 mil em formação, garantindo novos reforços para o próximo ano", disse.

"Esse crescimento do efetivo fortalece as operações, amplia a presença policial e eleva nossa capacidade de investigação e combate ao crime em toda a Bahia”, finalizou o titular da pasta.

Bahia Jerônimo Rodrigues Marcelo Werner polícia militar Salvador segurança pública

