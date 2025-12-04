Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ATOS GOLPISTAS

STF forma maioria para condenar PMs do DF a 16 anos pelo 8 de janeiro

Eles são julgados por omissão na contenção dos atos golpistas

Redação

Por Redação

04/12/2025 - 16:56 h
Sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
Sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). -

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta quinta-feira, 4, maioria para condenar cinco ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal a 16 anos de prisão por omissão na contenção dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Leia Também:

Oposição e do PSB declaram apoio à indicação de Otto Filho para o TCE
Ministros do STF rebatem críticas de regra polêmica sobre impeachment
Filho de Lula pode ser convocado à CPI após suspeita de lobby milionário

Até o momento, o placar do julgamento virtual está 3 votos a 0 pela condenação de Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral, Klepter Rosa Gonçalves, ex-subcomandante-geral, além dos coronéis Jorge Eduardo Barreto Naime, Paulo José Ferreira de Sousa e Marcelo Casimiro Vasconcelos.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A maioria também se manifestou pela absolvição do major Flávio Silvestre de Alencar e o tenente Rafael Pereira Martins por falta de provas.

Os votos foram proferidos pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin. Falta o voto da ministra Cármen Lúcia. A votação eletrônica começou na semana passada e será encerrada nesta sexta-feira, 5. As informações são da Agência Brasil.

No voto condutor do caso, Moraes entendeu que os réus tiveram condutas omissas durante os atos golpistas e cometeram os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

"O arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos, como se verificou com os atos criminosos perpetrados por multidões que invadiram os prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, facilitados pela omissão dolosa de autoridades responsáveis pela segurança institucional", argumentou o relator.

Defesas

Durante a tramitação dos processos, as defesas dos acusados questionaram a realização do julgamento pelo STF e afirmaram que os acusados não têm foro privilegiado. Os advogados também alegaram cerceamento de defesa por falta de acesso total à documentação do processo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Atos golpistas condenação polícia militar STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x