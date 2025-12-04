Menu
INSS

Filho de Lula pode ser convocado à CPI após suspeita de lobby milionário

Pedido foi feito pelo presidente do colegiado do INSS, senador Carlos Viana (Podemos)

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

04/12/2025 - 12:35 h
Lulinha
Lulinha -

O filho do presidente Lula (PT), Fábio Luís Lula da Silva, mais conhecido como Lulinha, deve prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) a pedido do presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG).

Isso porque uma testemunha mencionou o nome do herdeiro do petista durante depoimento ao falar sobre um suposto lobby a favor do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

"A testemunha nos disse que o total repassado seria de R$ 25 milhões. Seriam concorrências fraudadas. Teriam contratado o lobby do filho do presidente para este tipo de ação. É importante ouvi-lo para entender que esquema é esse e até para absolve-los, se for o caso", disse Viana.

Leia Também:

Deputado choca ao tocar Revelação em CPI do INSS: "Todo mundo erra"
Bolsonaro critica falta de apoio do PT a CPI do INSS
Roubo dos Aposentados: oposição protocola CPI do INSS na Câmara

Segundo o depoente, Lulinha recebeu R$ 25 milhões para ajudar em licitações para a venda de canabidiol ao Ministério da Saúde. A defesa do empresário afirmou que não tem conhecimento sobre o caso, de acordo com o jornal O Globo.

Um requerimento para convocar Lulinha será votado nesta quinta-feira na comissão.

cpi do inss INSS Política

