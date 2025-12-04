Oposição e do PSB declaram apoio à indicação de Otto Filho para o TCE

Otto Alencar Filho (PSD). - Foto: Kayo Magalhaes / Câmara dos Deputados

As bancadas da oposição e do PSB na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) anunciaram, nesta quinta-feira, 4, apoio à indicação do deputado federal Otto Alencar Filho para ocupar uma das vagas no Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA). A mensagem com o nome do parlamentar foi enviado à Alba pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) na quarta-feira, 3.

A posição foi oficializada pelo líder do grupo, deputado estadual Tiago Correia (PSDB), que destacou a qualificação técnica e a experiência do parlamentar para assumir a função.

“Otto Alencar Filho reúne todos os atributos que se espera de um conselheiro do Tribunal de Contas”, afirmou o presidente estadual do PSDB. Segundo ele, a formação em Administração, a atuação no setor privado e a experiência na gestão pública conferem ao deputado um perfil compatível com as exigências do cargo. “Sua passagem pela presidência da Desenbahia e seu trabalho no Congresso Nacional mostram capacidade técnica, equilíbrio e domínio dos temas centrais da administração pública”, acrescentou.

O líder da Oposição ressaltou ainda que o TCE exige independência, responsabilidade e conhecimento aprofundado sobre orçamento, investimentos e controle dos gastos públicos. “Nossa posição é pautada por critérios objetivos: preparo técnico, maturidade institucional e compromisso com a boa gestão. Otto cumpre todos esses requisitos e certamente contribuirá para fortalecer o controle externo e a transparência na Bahia”, disse Correia.

Já a bancada dos socialistas, formada pela deputada e líder do partido na Casa, Fabíola Mansur, pela deputada Soane Galvão e pelo deputado licenciado e atual secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ângelo Almeida, também manifestou apoio à candidatura de Otto Filho ao TCE.

“Otto Filho reúne formação profissional qualificada, experiência pública e atributos técnicos essenciais para exercer uma função de grande responsabilidade no controle e na fiscalização das contas do Estado. A bancada reconhece, ainda, o compromisso dele com o desenvolvimento da Bahia e sua capacidade de diálogo com diferentes setores da sociedade”, disse a bancada.