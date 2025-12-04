Governador revela o que pesou na escolha de Otto Filho para o TCE

deputado Otto Filho (PSD) e governador Jerônimo (PT) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) explicou a indicação do deputado federal Otto Filho (PSD) ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), oficializada na quarta-feira, 2, após o envio à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

"[...] A gente não toma uma iniciativa sem antes conversar. Conversei com o grupo político, ouvi a oferta do PSD, que pudessem ocupar essa vaga no Tribunal de Contas do Estado. [...]", iniciou o petista, que em seguida complementou:

"Analisei, consultei os meus pares, minha base dos partidos e enviamos ontem à Assembleia para apreciar o nome. Agora, é a decisão da participação política", disse após a entrega da nova ligação Lobato x BR-324, em Salvador.

Durante conversa com A TARDE, na manhã desta quinta, 4, o governador ainda relembrou o período em que trabalhou com o parlamentar na DesenBahia, quando assumia o conselho do órgão. Na ocasião, Otto Filho ocupava o cargo de superintendente.

"Eu trabalhei com ele, quando fui conselheiro do DesenBahia, ele dirigia a DesenBahia e eu era conselheiro e via a perfomance técnica dele. Como deputado federal, ele também corresponde as ansiedades dos municípios que votam nele", afirmou.

O papel estratégico do TCE-BA na gestão estadual

Jerônimo ainda mencionou alguns exemplos para ilustrar o papel crucial e técnico da Corte de Contas, como a análise de importantes contratos para a administração estadual, bem como:

"O TCE chamou a responsabilidade para poder ajudar na mediação com o consórcio chinês [da Ponte Salvador-Itaparica]. O próprio VLT, o TCE participou junto com o TCU [Tribunal de Contas da União], junto com o Ministério Público, a decisão final para que pudéssemos autorizar a compra desses dos trens, dos trilhos [...]", contou ao Portal A TARDE.

Charles Fernandes efetivado

Se o nome de Otto Alencar Filho for aprovado na Alba para a vacância no TCE, o ex-prefeito de Guanambi, Charles Fernandes, volta à Câmara dos Deputados, em Brasília, como parlamentar efetivo.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) também falou sobre o assunto nesta quarta.

"Nessa subida do do deputado Otto Filho, o PSD acabou, tornando de forma definitiva, o deputado Charles Fernandes, que era suplente e agora é titular oficial. Quer dizer, na hora que as coisas derem certo, porque o Otto vai aguardar a a posição da Assembleia para poder se afastar do Congresso Federal", comentou.

Oposição na Alba declara apoio à indicação de Otto Alencar Filho para o TCE

A bancada da Oposição na Alba anunciou, nesta quinta-feira, 4, apoio à indicação do deputado federal Otto Alencar Filho para ocupar uma das vagas no TCE-BA.

A posição foi oficializada pelo líder do grupo, deputado estadual Tiago Correia (PSDB), que destacou a qualificação técnica e a experiência do parlamentar para assumir a função.

“Otto Alencar Filho reúne todos os atributos que se espera de um conselheiro do Tribunal de Contas”, afirmou o presidente estadual do PSDB.

Segundo ele, a formação em Administração, a atuação no setor privado e a experiência na gestão pública conferem ao deputado um perfil compatível com as exigências do cargo.