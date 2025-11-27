Mudança urgente: PMs na ativa terão que se desfiliar de partidos

Imagem ilustrativa - Foto: Divulgação/PMBA

O Comando-Geral da Polícia Militar da Bahia (PMBA) estendeu para todo o estado a exigência de desfiliação partidária para policiais militares da ativa. A medida, de caráter urgente, foi tomada após recomendação do Ministério Público da Bahia (MPBA).

O MPBA agiu com base em um levantamento do TRE-BA que identificou 84 militares na Região Oeste filiados a partidos políticos, o que é incompatível com a neutralidade política e a disciplina militar.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O que muda:

Prazo e risco: Policiais com filiação irregular têm 15 dias para se desfiliarem, sob pena de instauração de procedimento administrativo disciplinar.

Vigilância interna: Comandos e chefias de todas as unidades devem realizar levantamentos internos para identificar e regularizar outras irregularidades.

Monitoramento permanente: O Comando-Geral estabeleceu que, a partir de agora, a participação de PMs como candidatos será acompanhada em todos os pleitos eleitorais, garantindo a regularização funcional imediata ao retornar à ativa, reforçando o caráter apolítico da corporação.