Homens armados invadem biblioteca histórica e levam obras de arte

Biblioteca Mário de Andrade - Foto: Édson Lopes Jr/Secom

Na manhã deste domingo, 7, a Biblioteca Municipal Mário de Andrade, localizada no centro de São Paulo, foi alvo de uma ação criminosa. Dois homens armados invadiram o espaço, renderam os seguranças e levaram algumas obras de arte, conforme informou a Polícia Militar.

Apesar do susto, não houve registro de feridos. Após o crime, os suspeitos fugiram em direção à estação Anhangabaú do Metrô. A PM mantém patrulhamento intenso na região e investiga o caso, coletando informações que possam levar à identificação e prisão dos autores.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Biblioteca Mário de Andrade é a segunda maior do país, ficando atrás apenas da Biblioteca Nacional. Completando 100 anos em fevereiro deste ano, a instituição abriga aproximadamente 1,5 milhão de itens, incluindo livros, mapas e documentos históricos.