POLÍCIA
Homens armados invadem biblioteca histórica e levam obras de arte
Criminosos renderam seguranças e fugiram em direção à estação de metrô
Por Luan Julião
Na manhã deste domingo, 7, a Biblioteca Municipal Mário de Andrade, localizada no centro de São Paulo, foi alvo de uma ação criminosa. Dois homens armados invadiram o espaço, renderam os seguranças e levaram algumas obras de arte, conforme informou a Polícia Militar.
Apesar do susto, não houve registro de feridos. Após o crime, os suspeitos fugiram em direção à estação Anhangabaú do Metrô. A PM mantém patrulhamento intenso na região e investiga o caso, coletando informações que possam levar à identificação e prisão dos autores.
Leia Também:
A Biblioteca Mário de Andrade é a segunda maior do país, ficando atrás apenas da Biblioteca Nacional. Completando 100 anos em fevereiro deste ano, a instituição abriga aproximadamente 1,5 milhão de itens, incluindo livros, mapas e documentos históricos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes