Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homens armados invadem biblioteca histórica e levam obras de arte

Criminosos renderam seguranças e fugiram em direção à estação de metrô

Luan Julião

Por Luan Julião

07/12/2025 - 14:19 h
Biblioteca Mário de Andrade
Biblioteca Mário de Andrade -

Na manhã deste domingo, 7, a Biblioteca Municipal Mário de Andrade, localizada no centro de São Paulo, foi alvo de uma ação criminosa. Dois homens armados invadiram o espaço, renderam os seguranças e levaram algumas obras de arte, conforme informou a Polícia Militar.

Apesar do susto, não houve registro de feridos. Após o crime, os suspeitos fugiram em direção à estação Anhangabaú do Metrô. A PM mantém patrulhamento intenso na região e investiga o caso, coletando informações que possam levar à identificação e prisão dos autores.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Arembepe: homem é encontrado morto com marcas de tiros em área de mata
Cantor Rael é assaltado e tem moto levada em parque famoso
Câmara avança em proposta que encerra jornada 6×1 e cria nova carga

A Biblioteca Mário de Andrade é a segunda maior do país, ficando atrás apenas da Biblioteca Nacional. Completando 100 anos em fevereiro deste ano, a instituição abriga aproximadamente 1,5 milhão de itens, incluindo livros, mapas e documentos históricos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arte roubada Biblioteca Municipal Mário de Andrade crime em São Paulo cultura e patrimônio investigação policial segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Biblioteca Mário de Andrade
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Biblioteca Mário de Andrade
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Biblioteca Mário de Andrade
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Biblioteca Mário de Andrade
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

x