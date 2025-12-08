Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Motorista de app mata jovem trans, confessa crime e é liberado na Bahia

Suspeito se apresentou espontaneamente à polícia

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

08/12/2025 - 16:24 h | Atualizada em 08/12/2025 - 16:45
Imagem ilustrativa da imagem Motorista de app mata jovem trans, confessa crime e é liberado na Bahia
-

Uma jovem trans, de 18 anos, foi morta durante viagem em um carro de aplicativo para Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, no último sábado, 6. O motorista do aplicativo estrangulou Ryana até a morte após um desentendimento.

O suspeito, que tem 19 anos e não teve a identidade revelada, teria contratado a mulher para fazer um programa e, após o fim do trabalho, estava levando-a para casa, em Barreiras. No entanto, durante uma discussão, Ryana teria ameaçado expor a relação dos dois e acusá-lo de estupro.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com a briga, o homem teria dado uma cotovelada e aplicado um golpe "mata-leão", assassinando a vítima. No entanto, ele alega ter agido em legítima por perceber que a jovem tentava pegar algo na bolsa.

Leia Também:

Engarrafamento tira paciência de motoristas na Linha Verde
Carros da Uber rodam sem motorista: veja onde o táxi autônomo já é realidade
Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

O suspeito afirma ainda que, ao perceber que Ryana estava desacordada, tentou reanimá-la, mas ela não reagiu e morreu no local.

Homem confessou o crime, mas foi liberado

Após o crime, o motorista se apresentou na delegacia de Luís Eduardo e confessou o crime. Apesar do assassinato, ele foi liberado pela polícia.

A Polícia Civil da Bahia afirma que abriu uma investigação, mas como o suspeito se apresentou espontaneamente, ele responderá em liberdade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assassinato Bahia direitos humanos justiça transfobia violência de gênero

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

x