Motorista de app mata jovem trans, confessa crime e é liberado na Bahia

Uma jovem trans, de 18 anos, foi morta durante viagem em um carro de aplicativo para Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, no último sábado, 6. O motorista do aplicativo estrangulou Ryana até a morte após um desentendimento.

O suspeito, que tem 19 anos e não teve a identidade revelada, teria contratado a mulher para fazer um programa e, após o fim do trabalho, estava levando-a para casa, em Barreiras. No entanto, durante uma discussão, Ryana teria ameaçado expor a relação dos dois e acusá-lo de estupro.

Com a briga, o homem teria dado uma cotovelada e aplicado um golpe "mata-leão", assassinando a vítima. No entanto, ele alega ter agido em legítima por perceber que a jovem tentava pegar algo na bolsa.

O suspeito afirma ainda que, ao perceber que Ryana estava desacordada, tentou reanimá-la, mas ela não reagiu e morreu no local.

Homem confessou o crime, mas foi liberado

Após o crime, o motorista se apresentou na delegacia de Luís Eduardo e confessou o crime. Apesar do assassinato, ele foi liberado pela polícia.

A Polícia Civil da Bahia afirma que abriu uma investigação, mas como o suspeito se apresentou espontaneamente, ele responderá em liberdade.