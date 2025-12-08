CRIME
Motorista de app mata jovem trans, confessa crime e é liberado na Bahia
Suspeito se apresentou espontaneamente à polícia
Por Luiza Nascimento
Uma jovem trans, de 18 anos, foi morta durante viagem em um carro de aplicativo para Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, no último sábado, 6. O motorista do aplicativo estrangulou Ryana até a morte após um desentendimento.
O suspeito, que tem 19 anos e não teve a identidade revelada, teria contratado a mulher para fazer um programa e, após o fim do trabalho, estava levando-a para casa, em Barreiras. No entanto, durante uma discussão, Ryana teria ameaçado expor a relação dos dois e acusá-lo de estupro.
Com a briga, o homem teria dado uma cotovelada e aplicado um golpe "mata-leão", assassinando a vítima. No entanto, ele alega ter agido em legítima por perceber que a jovem tentava pegar algo na bolsa.
O suspeito afirma ainda que, ao perceber que Ryana estava desacordada, tentou reanimá-la, mas ela não reagiu e morreu no local.
Homem confessou o crime, mas foi liberado
Após o crime, o motorista se apresentou na delegacia de Luís Eduardo e confessou o crime. Apesar do assassinato, ele foi liberado pela polícia.
A Polícia Civil da Bahia afirma que abriu uma investigação, mas como o suspeito se apresentou espontaneamente, ele responderá em liberdade.
