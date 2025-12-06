TRANSTORNO
Engarrafamento tira paciência de motoristas na Linha Verde
Congestionamento acontece na BA-099, mais conhecida como Estrada do Coco
Por Redação
Quem tirou a manhã deste sábado, 6, para aproveitar o feriadão de Conceição da Praia na Linha Verde foi pego por um congestionamento quilométrico.
Relatos de leitores do portal A TARDE informam que o trecho entre Arembepe e a ponte do Rio Jacuípe que costuma ser percorrido em menos de uma hora, está demorando de três a quatro horas.
Ainda de acordo com as informações, o engarrafamento gigantesco está sendo causado por obras de manutenção na BA-099, mais conhecida como Estrada do Coco.
