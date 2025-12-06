Engarrafamento tira paciência de motoristas na Linha Verde

Linha Verde registrou engarrafamento neste sábado, 6. - Foto: Leitor A TARDE

Quem tirou a manhã deste sábado, 6, para aproveitar o feriadão de Conceição da Praia na Linha Verde foi pego por um congestionamento quilométrico.

Relatos de leitores do portal A TARDE informam que o trecho entre Arembepe e a ponte do Rio Jacuípe que costuma ser percorrido em menos de uma hora, está demorando de três a quatro horas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com as informações, o engarrafamento gigantesco está sendo causado por obras de manutenção na BA-099, mais conhecida como Estrada do Coco.