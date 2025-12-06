Menu
TRANSTORNO

Engarrafamento tira paciência de motoristas na Linha Verde

Congestionamento acontece na BA-099, mais conhecida como Estrada do Coco

Redação

Por Redação

06/12/2025 - 12:31 h
Linha Verde registrou engarrafamento neste sábado, 6.
Linha Verde registrou engarrafamento neste sábado, 6.

Quem tirou a manhã deste sábado, 6, para aproveitar o feriadão de Conceição da Praia na Linha Verde foi pego por um congestionamento quilométrico.

Relatos de leitores do portal A TARDE informam que o trecho entre Arembepe e a ponte do Rio Jacuípe que costuma ser percorrido em menos de uma hora, está demorando de três a quatro horas.

Ainda de acordo com as informações, o engarrafamento gigantesco está sendo causado por obras de manutenção na BA-099, mais conhecida como Estrada do Coco.

Tags:

BA-099 congestionamento Estrada do coco feriadão Linha Verde obras de manutenção

