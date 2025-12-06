Menu
MAU TEMPO

Mais de 200 cidades da Bahia estão com alerta de chuva até domingo

Municípios estão com avisos amarelo e laranja

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

06/12/2025 - 11:48 h
Inmet projeta um dezembro mais chuvoso
Inmet projeta um dezembro mais chuvoso -

A Bahia está com aviso de chuva em mais de 200 cidades neste fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios estão em alerta laranja ou amarelo, o que indica que eles podem registrar entre 20 e 60 mm até domingo, 7.

Salvador não está na lista. O risco é maior em cidades do oeste e extremo sul do estado, que podem contar com alagamentos.

Em alerta laranja, condição que indica perigo, estão 144 cidades, que podem receber entre 30 e 60 mm diários. Já com o aviso amarelo estão 266 municípios, podendo chover entre 20 e 30 mm por dia.

Nas cidades, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Leia Também:

Chuva e calor extremo marcam o feriadão em Salvador; veja previsão
Casa desaba e 10 pessoas ficam desalojadas com chuva na Bahia
Chuvas e granizo: novo ciclone já tem data para atingir o Brasil

Confira cidades em alerta laranja:

  1. Abaíra
  2. Aiquara
  3. Almadina
  4. Anagé
  5. Andaraí
  6. Angical
  7. Aracatu
  8. Arataca
  9. Aurelino Leal
  10. Baianópolis
  11. Barra
  12. Barra da Estiva
  13. Barra do Choça
  14. Barra do Mendes
  15. Barreiras
  16. Barro Preto
  17. Belo Campo
  18. Boa Nova
  19. Bom Jesus da Lapa
  20. Bom Jesus da Serra
  21. Boninal
  22. Boquira
  23. Botuporã
  24. Brejolândia
  25. Brotas de Macaúbas
  26. Brumado
  27. Buerarema
  28. Buritirama
  29. Caatiba
  30. Caculé
  31. Caetanos
  32. Caetité
  33. Camacan
  34. Canápolis
  35. Candiba
  36. Caraíbas
  37. Carinhanha
  38. Catolândia
  39. Caturama
  40. Coaraci
  41. Cocos
  42. Contendas do Sincorá
  43. Coribe
  44. Correntina
  45. Cotegipe
  46. Cristópolis
  47. Dário Meira
  48. Dom Basílio
  49. Érico Cardoso
  50. Feira da Mata
  51. Firmino Alves
  52. Floresta Azul
  53. Formosa do Rio Preto
  54. Gentio do Ouro
  55. Gongogi
  56. Guajeru
  57. Guanambi
  58. Ibiassucê
  59. Ibicaraí
  60. Ibicoara
  61. Ibicuí
  62. Ibipitanga
  63. Ibitiara
  64. Ibotirama
  65. Igaporã
  66. Iguaí
  67. Ilhéus
  68. Ipupiara
  69. Iramaia
  70. Iraquara
  71. Itabuna
  72. Itaeté
  73. Itagi
  74. Itagibá
  75. Itaju do Colônia
  76. Itajuípe
  77. Itambé
  78. Itapé
  79. Itapetinga
  80. Itapitanga
  81. Itororó
  82. Ituaçu
  83. Iuiu
  84. Jaborandi
  85. Jequié
  86. Jussari
  87. Jussiape
  88. Lagoa Real
  89. Lençóis
  90. Livramento de Nossa Senhora
  91. Luís Eduardo Magalhães
  92. Macaúbas
  93. Maetinga
  94. Malhada
  95. Malhada de Pedras
  96. Manoel Vitorino
  97. Mansidão
  98. Maracás
  99. Marcionílio Souza
  100. Mascote
  101. Matina
  102. Mirante
  103. Morpará
  104. Mucugê
  105. Muquém do São Francisco
  106. Nova Canaã
  107. Nova Redenção
  108. Novo Horizonte
  109. Oliveira dos Brejinhos
  110. Palmas de Monte Alto
  111. Palmeiras
  112. Paramirim
  113. Paratinga
  114. Pau Brasil
  115. Piatã
  116. Pilão Arcado
  117. Planalto
  118. Poções
  119. Presidente Jânio Quadros
  120. Riachão das Neves
  121. Riacho de Santana
  122. Rio de Contas
  123. Rio do Antônio
  124. Rio do Pires
  125. Santa Cruz da Vitória
  126. Santa Luzia
  127. Santa Maria da Vitória
  128. Santana
  129. Santa Rita de Cássia
  130. São Desidério
  131. São Félix do Coribe
  132. São José da Vitória
  133. Seabra
  134. Sebastião Laranjeiras
  135. Serra do Ramalho
  136. Serra Dourada
  137. Sítio do Mato
  138. Tabocas do Brejo Velho
  139. Tanhaçu
  140. Tanque Novo
  141. Una
  142. Vitória da Conquista
  143. Wanderley
  144. Xique-Xique

Confira cidades em alerta amarelo:

  1. Abaíra
  2. Aiquara
  3. Alcobaça
  4. Almadina
  5. América Dourada
  6. Anagé
  7. Andaraí
  8. Angical
  9. Antônio Gonçalves
  10. Apuarema
  11. Aracatu
  12. Arataca
  13. Aurelino Leal
  14. Baianópolis
  15. Baixa Grande
  16. Barra
  17. Barra da Estiva
  18. Barra do Choça
  19. Barra do Mendes
  20. Barra do Rocha
  21. Barreiras
  22. Barro Alto
  23. Barro Preto
  24. Belmonte
  25. Belo Campo
  26. Boa Nova
  27. Boa Vista do Tupim
  28. Bom Jesus da Lapa
  29. Bom Jesus da Serra
  30. Boninal
  31. Bonito
  32. Boquira
  33. Botuporã
  34. Brejões
  35. Brejolândia
  36. Brotas de Macaúbas
  37. Brumado
  38. Buerarema
  39. Buritirama
  40. Caatiba
  41. Caculé
  42. Caetanos
  43. Caetité
  44. Cafarnaum
  45. Camacan
  46. Camamu
  47. Campo Alegre de Lourdes
  48. Campo Formoso
  49. Canápolis
  50. Canarana
  51. Canavieiras
  52. Candiba
  53. Cândido Sales
  54. Caraíbas
  55. Caravelas
  56. Carinhanha
  57. Casa Nova
  58. Catolândia
  59. Caturama
  60. Central
  61. Coaraci
  62. Cocos
  63. Condeúba
  64. Contendas do Sincorá
  65. Cordeiros
  66. Coribe
  67. Correntina
  68. Cotegipe
  69. Cravolândia
  70. Cristópolis
  71. Dário Meira
  72. Dom Basílio
  73. Encruzilhada
  74. Érico Cardoso
  75. Eunápolis
  76. Feira da Mata
  77. Firmino Alves
  78. Floresta Azul
  79. Formosa do Rio Preto
  80. Gandu
  81. Gentio do Ouro
  82. Gongogi
  83. Guajeru
  84. Guanambi
  85. Guaratinga
  86. Iaçu
  87. Ibiassucê
  88. Ibicaraí
  89. Ibicoara
  90. Ibicuí
  91. Ibipeba
  92. Ibipitanga
  93. Ibiquera
  94. Ibirapitanga
  95. Ibirapuã
  96. Ibirataia
  97. Ibitiara
  98. Ibititá
  99. Ibotirama
  100. Igaporã
  101. Igrapiúna
  102. Iguaí
  103. Ilhéus
  104. Ipiaú
  105. Ipupiara
  106. Irajuba
  107. Iramaia
  108. Iraquara
  109. Irecê
  110. Itabela
  111. Itaberaba
  112. Itabuna
  113. Itacaré
  114. Itaeté
  115. Itagi
  116. Itagibá
  117. Itagimirim
  118. Itaguaçu da Bahia
  119. Itaju do Colônia
  120. Itajuípe
  121. Itamaraju
  122. Itamari
  123. Itambé
  124. Itanhém
  125. Itapé
  126. Itapebi
  127. Itapetinga
  128. Itapitanga
  129. Itaquara
  130. Itarantim
  131. Itiruçu
  132. Itororó
  133. Ituaçu
  134. Ituberá
  135. Iuiu
  136. Jaborandi
  137. Jacaraci
  138. Jacobina
  139. Jaguaquara
  140. Jequié
  141. Jiquiriçá
  142. Jitaúna
  143. João Dourado
  144. Juazeiro
  145. Jucuruçu
  146. Jussara
  147. Jussari
  148. Jussiape
  149. Lafaiete Coutinho
  150. Lagoa Real
  151. Lajedão
  152. Lajedinho
  153. Lajedo do Tabocal
  154. Lapão
  155. Lençóis
  156. Licínio de Almeida
  157. Livramento de Nossa Senhora
  158. Luís Eduardo Magalhães
  159. Macajuba
  160. Macarani
  161. Macaúbas
  162. Maetinga
  163. Maiquinique
  164. Mairi
  165. Malhada
  166. Malhada de Pedras
  167. Manoel Vitorino
  168. Mansidão
  169. Maracás
  170. Maraú
  171. Marcionílio Souza
  172. Mascote
  173. Matina
  174. Medeiros Neto
  175. Miguel Calmon
  176. Mirangaba
  177. Mirante
  178. Morpará
  179. Morro do Chapéu
  180. Mortugaba
  181. Mucugê
  182. Mucuri
  183. Mulungu do Morro
  184. Mundo Novo
  185. Muquém do São Francisco
  186. Mutuípe
  187. Nilo Peçanha
  188. Nova Canaã
  189. Nova Ibiá
  190. Nova Itarana
  191. Nova Redenção
  192. Nova Viçosa
  193. Novo Horizonte
  194. Oliveira dos Brejinhos
  195. Ourolândia
  196. Palmas de Monte Alto
  197. Palmeiras
  198. Paramirim
  199. Paratinga
  200. Pau Brasil
  201. Piatã
  202. Pilão Arcado
  203. Pindaí
  204. Piraí do Norte
  205. Piripá
  206. Piritiba
  207. Planaltino
  208. Planalto
  209. Poções
  210. Porto Seguro
  211. Potiraguá
  212. Prado
  213. Presidente Dutra
  214. Presidente Jânio Quadros
  215. Presidente Tancredo Neves
  216. Remanso
  217. Riachão das Neves
  218. Riacho de Santana
  219. Ribeirão do Largo
  220. Rio de Contas
  221. Rio do Antônio
  222. Rio do Pires
  223. Ruy Barbosa
  224. Santa Cruz Cabrália
  225. Santa Cruz da Vitória
  226. Santa Inês
  227. Santa Luzia
  228. Santa Maria da Vitória
  229. Santana
  230. Santa Rita de Cássia
  231. São Desidério
  232. São Félix do Coribe
  233. São Gabriel
  234. São José da Vitória
  235. Seabra
  236. Sebastião Laranjeiras
  237. Sento Sé
  238. Serra do Ramalho
  239. Serra Dourada
  240. Sítio do Mato
  241. Sobradinho
  242. Souto Soares
  243. Tabocas do Brejo Velho
  244. Tanhaçu
  245. Tanque Novo
  246. Taperoá
  247. Tapiramutá
  248. Teixeira de Freitas
  249. Teolândia
  250. Tremedal
  251. Ubaíra
  252. Ubaitaba
  253. Ubatã
  254. Uibaí
  255. Umburanas
  256. Una
  257. Urandi
  258. Uruçuca
  259. Utinga
  260. Várzea Nova
  261. Vereda
  262. Vitória da Conquista
  263. Wagner
  264. Wanderley
  265. Wenceslau Guimarães
  266. Xique-Xique

x