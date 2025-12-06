Mais de 200 cidades da Bahia estão com alerta de chuva até domingo

Inmet projeta um dezembro mais chuvoso - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A Bahia está com aviso de chuva em mais de 200 cidades neste fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios estão em alerta laranja ou amarelo, o que indica que eles podem registrar entre 20 e 60 mm até domingo, 7.

Salvador não está na lista. O risco é maior em cidades do oeste e extremo sul do estado, que podem contar com alagamentos.

Em alerta laranja, condição que indica perigo, estão 144 cidades, que podem receber entre 30 e 60 mm diários. Já com o aviso amarelo estão 266 municípios, podendo chover entre 20 e 30 mm por dia.

Nas cidades, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Confira cidades em alerta laranja:

