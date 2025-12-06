MAU TEMPO
Mais de 200 cidades da Bahia estão com alerta de chuva até domingo
Municípios estão com avisos amarelo e laranja
Por Luiza Nascimento
A Bahia está com aviso de chuva em mais de 200 cidades neste fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios estão em alerta laranja ou amarelo, o que indica que eles podem registrar entre 20 e 60 mm até domingo, 7.
Salvador não está na lista. O risco é maior em cidades do oeste e extremo sul do estado, que podem contar com alagamentos.
Em alerta laranja, condição que indica perigo, estão 144 cidades, que podem receber entre 30 e 60 mm diários. Já com o aviso amarelo estão 266 municípios, podendo chover entre 20 e 30 mm por dia.
Nas cidades, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Leia Também:
Confira cidades em alerta laranja:
- Abaíra
- Aiquara
- Almadina
- Anagé
- Andaraí
- Angical
- Aracatu
- Arataca
- Aurelino Leal
- Baianópolis
- Barra
- Barra da Estiva
- Barra do Choça
- Barra do Mendes
- Barreiras
- Barro Preto
- Belo Campo
- Boa Nova
- Bom Jesus da Lapa
- Bom Jesus da Serra
- Boninal
- Boquira
- Botuporã
- Brejolândia
- Brotas de Macaúbas
- Brumado
- Buerarema
- Buritirama
- Caatiba
- Caculé
- Caetanos
- Caetité
- Camacan
- Canápolis
- Candiba
- Caraíbas
- Carinhanha
- Catolândia
- Caturama
- Coaraci
- Cocos
- Contendas do Sincorá
- Coribe
- Correntina
- Cotegipe
- Cristópolis
- Dário Meira
- Dom Basílio
- Érico Cardoso
- Feira da Mata
- Firmino Alves
- Floresta Azul
- Formosa do Rio Preto
- Gentio do Ouro
- Gongogi
- Guajeru
- Guanambi
- Ibiassucê
- Ibicaraí
- Ibicoara
- Ibicuí
- Ibipitanga
- Ibitiara
- Ibotirama
- Igaporã
- Iguaí
- Ilhéus
- Ipupiara
- Iramaia
- Iraquara
- Itabuna
- Itaeté
- Itagi
- Itagibá
- Itaju do Colônia
- Itajuípe
- Itambé
- Itapé
- Itapetinga
- Itapitanga
- Itororó
- Ituaçu
- Iuiu
- Jaborandi
- Jequié
- Jussari
- Jussiape
- Lagoa Real
- Lençóis
- Livramento de Nossa Senhora
- Luís Eduardo Magalhães
- Macaúbas
- Maetinga
- Malhada
- Malhada de Pedras
- Manoel Vitorino
- Mansidão
- Maracás
- Marcionílio Souza
- Mascote
- Matina
- Mirante
- Morpará
- Mucugê
- Muquém do São Francisco
- Nova Canaã
- Nova Redenção
- Novo Horizonte
- Oliveira dos Brejinhos
- Palmas de Monte Alto
- Palmeiras
- Paramirim
- Paratinga
- Pau Brasil
- Piatã
- Pilão Arcado
- Planalto
- Poções
- Presidente Jânio Quadros
- Riachão das Neves
- Riacho de Santana
- Rio de Contas
- Rio do Antônio
- Rio do Pires
- Santa Cruz da Vitória
- Santa Luzia
- Santa Maria da Vitória
- Santana
- Santa Rita de Cássia
- São Desidério
- São Félix do Coribe
- São José da Vitória
- Seabra
- Sebastião Laranjeiras
- Serra do Ramalho
- Serra Dourada
- Sítio do Mato
- Tabocas do Brejo Velho
- Tanhaçu
- Tanque Novo
- Una
- Vitória da Conquista
- Wanderley
- Xique-Xique
Confira cidades em alerta amarelo:
- Abaíra
- Aiquara
- Alcobaça
- Almadina
- América Dourada
- Anagé
- Andaraí
- Angical
- Antônio Gonçalves
- Apuarema
- Aracatu
- Arataca
- Aurelino Leal
- Baianópolis
- Baixa Grande
- Barra
- Barra da Estiva
- Barra do Choça
- Barra do Mendes
- Barra do Rocha
- Barreiras
- Barro Alto
- Barro Preto
- Belmonte
- Belo Campo
- Boa Nova
- Boa Vista do Tupim
- Bom Jesus da Lapa
- Bom Jesus da Serra
- Boninal
- Bonito
- Boquira
- Botuporã
- Brejões
- Brejolândia
- Brotas de Macaúbas
- Brumado
- Buerarema
- Buritirama
- Caatiba
- Caculé
- Caetanos
- Caetité
- Cafarnaum
- Camacan
- Camamu
- Campo Alegre de Lourdes
- Campo Formoso
- Canápolis
- Canarana
- Canavieiras
- Candiba
- Cândido Sales
- Caraíbas
- Caravelas
- Carinhanha
- Casa Nova
- Catolândia
- Caturama
- Central
- Coaraci
- Cocos
- Condeúba
- Contendas do Sincorá
- Cordeiros
- Coribe
- Correntina
- Cotegipe
- Cravolândia
- Cristópolis
- Dário Meira
- Dom Basílio
- Encruzilhada
- Érico Cardoso
- Eunápolis
- Feira da Mata
- Firmino Alves
- Floresta Azul
- Formosa do Rio Preto
- Gandu
- Gentio do Ouro
- Gongogi
- Guajeru
- Guanambi
- Guaratinga
- Iaçu
- Ibiassucê
- Ibicaraí
- Ibicoara
- Ibicuí
- Ibipeba
- Ibipitanga
- Ibiquera
- Ibirapitanga
- Ibirapuã
- Ibirataia
- Ibitiara
- Ibititá
- Ibotirama
- Igaporã
- Igrapiúna
- Iguaí
- Ilhéus
- Ipiaú
- Ipupiara
- Irajuba
- Iramaia
- Iraquara
- Irecê
- Itabela
- Itaberaba
- Itabuna
- Itacaré
- Itaeté
- Itagi
- Itagibá
- Itagimirim
- Itaguaçu da Bahia
- Itaju do Colônia
- Itajuípe
- Itamaraju
- Itamari
- Itambé
- Itanhém
- Itapé
- Itapebi
- Itapetinga
- Itapitanga
- Itaquara
- Itarantim
- Itiruçu
- Itororó
- Ituaçu
- Ituberá
- Iuiu
- Jaborandi
- Jacaraci
- Jacobina
- Jaguaquara
- Jequié
- Jiquiriçá
- Jitaúna
- João Dourado
- Juazeiro
- Jucuruçu
- Jussara
- Jussari
- Jussiape
- Lafaiete Coutinho
- Lagoa Real
- Lajedão
- Lajedinho
- Lajedo do Tabocal
- Lapão
- Lençóis
- Licínio de Almeida
- Livramento de Nossa Senhora
- Luís Eduardo Magalhães
- Macajuba
- Macarani
- Macaúbas
- Maetinga
- Maiquinique
- Mairi
- Malhada
- Malhada de Pedras
- Manoel Vitorino
- Mansidão
- Maracás
- Maraú
- Marcionílio Souza
- Mascote
- Matina
- Medeiros Neto
- Miguel Calmon
- Mirangaba
- Mirante
- Morpará
- Morro do Chapéu
- Mortugaba
- Mucugê
- Mucuri
- Mulungu do Morro
- Mundo Novo
- Muquém do São Francisco
- Mutuípe
- Nilo Peçanha
- Nova Canaã
- Nova Ibiá
- Nova Itarana
- Nova Redenção
- Nova Viçosa
- Novo Horizonte
- Oliveira dos Brejinhos
- Ourolândia
- Palmas de Monte Alto
- Palmeiras
- Paramirim
- Paratinga
- Pau Brasil
- Piatã
- Pilão Arcado
- Pindaí
- Piraí do Norte
- Piripá
- Piritiba
- Planaltino
- Planalto
- Poções
- Porto Seguro
- Potiraguá
- Prado
- Presidente Dutra
- Presidente Jânio Quadros
- Presidente Tancredo Neves
- Remanso
- Riachão das Neves
- Riacho de Santana
- Ribeirão do Largo
- Rio de Contas
- Rio do Antônio
- Rio do Pires
- Ruy Barbosa
- Santa Cruz Cabrália
- Santa Cruz da Vitória
- Santa Inês
- Santa Luzia
- Santa Maria da Vitória
- Santana
- Santa Rita de Cássia
- São Desidério
- São Félix do Coribe
- São Gabriel
- São José da Vitória
- Seabra
- Sebastião Laranjeiras
- Sento Sé
- Serra do Ramalho
- Serra Dourada
- Sítio do Mato
- Sobradinho
- Souto Soares
- Tabocas do Brejo Velho
- Tanhaçu
- Tanque Novo
- Taperoá
- Tapiramutá
- Teixeira de Freitas
- Teolândia
- Tremedal
- Ubaíra
- Ubaitaba
- Ubatã
- Uibaí
- Umburanas
- Una
- Urandi
- Uruçuca
- Utinga
- Várzea Nova
- Vereda
- Vitória da Conquista
- Wagner
- Wanderley
- Wenceslau Guimarães
- Xique-Xique
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes