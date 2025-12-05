Chuva e calor extremo marcam o feriadão em Salvador; veja previsão

- Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

O fim de semana que antecede o feriado de 8 de dezembro (próxima segunda-feira), Dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador, será de temperaturas elevadas e alerta para possibilidade de chuvas. De acordo com a atualização da Codesal (Defesa Civil de Salvador), divulgada nesta sexta-feira, 5, o risco de precipitação atinge o pico no sábado, 6.

A capital baiana deve manter as máximas na casa dos 33°C e os níveis de radiação ultravioleta (UV) em patamares "extremos" durante todo o período, exigindo atenção redobrada dos moradores e turistas que planejam atividades ao ar livre no feriado prolongado.

Sexta-feira (5): Vento forte e sol entre nuvens

Para esta sexta-feira, 5, a previsão indica um céu predominantemente nublado a parcialmente nublado. A probabilidade de chuva é de 40%, mas a atenção se volta para os ventos.

Eles serão fortes, atingindo velocidade de 34 km/h. As temperaturas variam entre a mínima de 24°C e a máxima de 33°C. O índice UV é mantido no nível > 11, considerado extremo.

Sábado (6): maior risco de chuva

O sábado, 6, marca o dia de maior preocupação meteorológica, com a possibilidade de chuva subindo para 50%. O céu será nublado a parcialmente nublado com chuva.

Embora os ventos sejam mais Moderados, com velocidade de 24 km/h, as temperaturas se mantêm altas, com a mínima em 24°C e a máxima de 31°C. O índice UV permanece no patamar extremo (> 11), reforçando a necessidade do uso de protetor solar e chapéus.

Domingo (07): céu parcialmente nublado e alívio no calor

No domingo, 7, a véspera do feriado, o risco de chuva diminui significativamente, caindo para 30%. O céu estará parcialmente nublado.

As temperaturas registram uma leve queda, com a mínima em 23°C e a máxima chegando a 32°C. Os ventos continuam Moderados a 24 km/h. Assim como nos dias anteriores, o índice UV será Extremo (> 11), um fator de risco constante para a saúde da pele.

Segunda-feira (08): Feriado com pancadas de chuva e calor

Para a segunda-feira, 8, feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia, o Climatempo aponta um cenário de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva de manhã e à tarde. A chance de precipitação gira em torno de 50%, com o tempo firmando à noite.

As temperaturas devem se manter elevadas, com a máxima prevista em torno dos 29°C a 30°C e a mínima em 25°C. O índice UV, apesar de ligeiramente mais baixo em algumas projeções, ainda será considerado alto/não saudável (extremo ou próximo a ele), demandando as mesmas precauções contra o sol.

A Codesal reforça o alerta para que a população se mantenha atenta às mudanças climáticas e tome as devidas precauções, especialmente em áreas de risco de alagamento. O alto índice de radiação UV exige hidratação constante e a proteção adequada contra o sol. Em casos de emergência, o órgão orienta que o cidadão disque 199.

