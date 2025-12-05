Menu
SALVADOR
SAÚDE

Gestantes podem se vacinar contra vírus do VSR a partir desta sexta

Vacinação gratuita pelo SUS protege recém-nascidos contra bronquiolite e pneumonia

Redação

Por Redação

05/12/2025 - 10:39 h
Imunizante protege recém-nascidos contra bronquiolite e pneumonia
A Prefeitura de Salvador inicia, nesta sexta-feira, 5, a vacinação contra o vírus sincicial respiratório (VSR), responsável por causar bronquiolite e pneumonia em recém-nascidos. A campanha foi anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta quinta-feira, 4.

O imunizante, ofertado gratuitamente pela primeira vez pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pode custar até R$ 1,5 mil na rede privada. No total, o estado recebeu 44.525 doses, das quais 3 mil foram destinadas à capital baiana e serão distribuídas em todas as salas de vacinação da rede municipal. O público-alvo da campanha são gestantes a partir da 28ª semana de gravidez.

Ao ser aplicada na gestante, a vacina transfere proteção ao bebê pela placenta, garantindo defesa imediata após o nascimento e reduzindo o risco de internações e complicações. O imunizante apresenta 81,8% de eficácia na prevenção de quadros respiratórios graves causados pelo VSR nos primeiros 90 dias de vida.

A vacinação é considerada essencial devido ao impacto do vírus sincicial no país. Segundo dados do Ministério da Saúde (MS), entre janeiro e 22 de novembro deste ano, o Brasil registrou 43,2 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados pelo VSR. Na Bahia, foram contabilizados 2.269 casos, sendo 1.870 em crianças menores de dois anos — o equivalente a 82,42% dos registros no estado.

De forma geral, o vírus sincicial respiratório é responsável por aproximadamente 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos no país, reforçando a importância da imunização para a proteção dos recém-nascidos.

x