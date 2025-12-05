Monumento em homenagem a Cira do Acarajé é inaugurado em Itapuã

- Foto: Carla Lucena | ASCOM FGM

Morta em dezembro de 2020, Jaciara de Jesus, mais conhecida como "Cira do Acarajé", recebeu uma homenagem, nesta quinta-feira, 4. Uma efígie com o rosto da baiana foi inaugurado na praça Oxum Baeté, no bairro de Itapuã.

O monumento está ao lado do tabuleiro que criou, e que é um dos mais famosos de Salvador. O grupo musical Ganhadeiras de Itapuã e o Malezinho, projeto infantojuvenil do bloco afro Malê Debalê, participou da cerimônia.

Além disso, o evento contou com a presença de familiares, amigos, o presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro, e o diretor de Patrimônio e Equipamentos Culturais da FGM, Vagner Rocha.

"A baiana de acarajé é um patrimônio, e as relações geográficas que todas elas têm com os espaços são muito importantes. É uma oportunidade de homenagear e também de criar essa relação com a memória. Esta é a primeira efígie de uma baiana de acarajé em Salvador", comemorou Fernando Guerreiro.

Quem foi Cira do Acarajé?

Jaciara de Jesus, mais conhecida como Cira do Acarajé, foi uma das maiores referências da gastronomia baiana, que ganhou notoriedade ao inaugurar o "Acarajé da Cira", tabuleiro famoso para baianos e turistas.

Ela era conhecida pelo instinto empreendedor, chegando a gerar 35 empregos diretos espalhados em outros bairros da capital. Cira do Acarajé faleceu no dia 4 de dezembro de 2020, aos 69 anos, com problemas renais.