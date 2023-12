Cira do Acarajé pode ganhar estátua em Itapuã | A TARDE

Cira do "Acarajé", uma das quituteiras mais famosas da Bahia pode ganhar uma estátua no bairro de Itapuã. O vereador Antonio Carolino (Podemos) informou que deseja prestar homenagem e apresentou um projeto de indicação nesta segunda-feira, 4, coincidindo com o terceiro aniversário de seu falecimento.

Segundo o edil, a estátua em fibra de vidro, em tamanho real, deve ser instalada na praça próxima à Rua Aristides Milton, em Itapuã. “O local já é amplamente conhecido como a Praça da Cira”, destacou Carolino.

“Os exemplos edificantes e as virtudes de Cira são atemporais. Seu legado deve servir de modelo para nossa juventude e sociedade. Afinal, estamos falando de uma mulher de grande valor, extraordinária, à frente de seu tempo, que, ao longo de sua história de luta e conquistas, merece ser perpetuada em nosso município”, enfatizou Carolino.

O vereador formalizou a homenagem à Fundação Gregório de Mattos (FGM) por meio do Ofício nº 454/2023, especificando inclusive o tipo de estátua e suas dimensões.

“O monumento em honra à grande Cira deve seguir o modelo da estátua dedicada ao poeta Gregório de Mattos, conhecido como Boca de Brasa, localizada ao lado do Cine Glauber, na Rua Chile, bem próximo ao Cine Glauber Rocha, no centro da cidade”, destacou.

A respeito das características da estátua, ele acrescentou: “A comunidade preta, digna e trabalhadora de Itapuã merece o que há de melhor, como é prática constante da atual gestão em todos os bairros da capital”.

A baiana de acarajé morreu em dezembro de 2020 aos 69 anos por problemas renais, em Salvador.