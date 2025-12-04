BAHIA
Tempestade com granizo na Bahia: 80 cidades entram em alerta
Inmet emite aviso laranja para municípios baianos
Por Iarla Queiroz
Na última quarta-feira, 03, 81 cidades baianas receberam um alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que informou o risco de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo nesta quinta-feira, 4.
O alerta também traz o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
O Inmet estendeu o aviso para regiões de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Tocantins, Rio de Janeiro e Distrito Federal.
Leia Também:
Cidades baianas que receberam alerta
Zonas do Sul Baiano, Extremo Oeste Baiano, Centro-Sul Baiano e Vale São-Franciscano da Bahia serão afetadas pelas fortes chuvas, com grandes cidades em alerta, como Bom Jesus da Lapa, Eunápolis, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.
Confira as 81 cidades que receberam o alerta:
- Alcobaça;
- Angical;
- Baianópolis;
- Barreiras;
- Belo Campo;
- Bom Jesus da Lapa;
- Brejolândia;
- Caculé;
- Caetité;
- Canápolis;
- Candiba;
- Cândido Sales;
- Caraíbas;
- Caravelas;
- Carinhanha;
- Catolândia;
- Cocos;
- Condeúba;
- Cordeiros;
- Coribe;
- Correntina;
- Cristópolis;
- Encruzilhada;
- Eunápolis;
- Feira da Mata;
- Formosa do Rio Preto;
- Guajeru;
- Guanambi;
- Guaratinga;
- Ibiassucê;
- Ibirapuã;
- Igaporã;
- Itabela;
- Itagimirim;
- Itamaraju;
- Itambé;
- Itanhém;
- Itapebi;
- Itarantim;
- Iuiu;
- Jaborandi;
- Jacaraci;
- Jucuruçu;
- Lajedão;
- Licínio de Almeida;
- Luís Eduardo Magalhães;
- Macarani;
- Maetinga;
- Maiquinique;
- Malhada;
- Matina;
- Medeiros Neto;
- Mortugaba;
- Mucuri;
- Nova Viçosa;
- Palmas de Monte Alto;
- Pindaí;
- Piripá;
- Porto Seguro;
- Potiraguá;
- Prado;
- Presidente Jânio Quadros;
- Riachão das Neves;
- Riacho de Santana;
- Ribeirão do Largo;
- Rio do Antônio;
- Santa Cruz Cabrália;
- Santa Maria da Vitória;
- Santana;
- São Desidério;
- São Félix do Coribe;
- Sebastião Laranjeiras;
- Serra do Ramalho;
- Serra Dourada;
- Sítio do Mato;
- Tabocas do Brejo Velho;
- Teixeira de Freitas;
- Tremedal;
- Urandi;
- Vereda;
- Vitória da Conquista.
O instituto alerta que, em caso de rajadas de vento, não é recomendado se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e também orienta a não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O Inmet ainda recomenda desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes