Tempestade com granizo na Bahia: 80 cidades entram em alerta

Inmet prevê chuva intensa, ventos fortes e risco de granizo - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Na última quarta-feira, 03, 81 cidades baianas receberam um alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que informou o risco de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo nesta quinta-feira, 4.

O alerta também traz o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O Inmet estendeu o aviso para regiões de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Tocantins, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Cidades baianas que receberam alerta

Zonas do Sul Baiano, Extremo Oeste Baiano, Centro-Sul Baiano e Vale São-Franciscano da Bahia serão afetadas pelas fortes chuvas, com grandes cidades em alerta, como Bom Jesus da Lapa, Eunápolis, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Confira as 81 cidades que receberam o alerta:

Alcobaça;

Angical;

Baianópolis;

Barreiras;

Belo Campo;

Bom Jesus da Lapa;

Brejolândia;

Caculé;

Caetité;

Canápolis;

Candiba;

Cândido Sales;

Caraíbas;

Caravelas;

Carinhanha;

Catolândia;

Cocos;

Condeúba;

Cordeiros;

Coribe;

Correntina;

Cristópolis;

Encruzilhada;

Eunápolis;

Feira da Mata;

Formosa do Rio Preto;

Guajeru;

Guanambi;

Guaratinga;

Ibiassucê;

Ibirapuã;

Igaporã;

Itabela;

Itagimirim;

Itamaraju;

Itambé;

Itanhém;

Itapebi;

Itarantim;

Iuiu;

Jaborandi;

Jacaraci;

Jucuruçu;

Lajedão;

Licínio de Almeida;

Luís Eduardo Magalhães;

Macarani;

Maetinga;

Maiquinique;

Malhada;

Matina;

Medeiros Neto;

Mortugaba;

Mucuri;

Nova Viçosa;

Palmas de Monte Alto;

Pindaí;

Piripá;

Porto Seguro;

Potiraguá;

Prado;

Presidente Jânio Quadros;

Riachão das Neves;

Riacho de Santana;

Ribeirão do Largo;

Rio do Antônio;

Santa Cruz Cabrália;

Santa Maria da Vitória;

Santana;

São Desidério;

São Félix do Coribe;

Sebastião Laranjeiras;

Serra do Ramalho;

Serra Dourada;

Sítio do Mato;

Tabocas do Brejo Velho;

Teixeira de Freitas;

Tremedal;

Urandi;

Vereda;

Vitória da Conquista.

O instituto alerta que, em caso de rajadas de vento, não é recomendado se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e também orienta a não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O Inmet ainda recomenda desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.