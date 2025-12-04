Menu
BAHIA
BAHIA

Tempestade com granizo na Bahia: 80 cidades entram em alerta

Inmet emite aviso laranja para municípios baianos

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

04/12/2025 - 15:44 h
Inmet prevê chuva intensa, ventos fortes e risco de granizo
Na última quarta-feira, 03, 81 cidades baianas receberam um alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que informou o risco de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo nesta quinta-feira, 4.

O alerta também traz o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O Inmet estendeu o aviso para regiões de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Tocantins, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Cidades baianas que receberam alerta

Zonas do Sul Baiano, Extremo Oeste Baiano, Centro-Sul Baiano e Vale São-Franciscano da Bahia serão afetadas pelas fortes chuvas, com grandes cidades em alerta, como Bom Jesus da Lapa, Eunápolis, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Confira as 81 cidades que receberam o alerta:

  • Alcobaça;
  • Angical;
  • Baianópolis;
  • Barreiras;
  • Belo Campo;
  • Bom Jesus da Lapa;
  • Brejolândia;
  • Caculé;
  • Caetité;
  • Canápolis;
  • Candiba;
  • Cândido Sales;
  • Caraíbas;
  • Caravelas;
  • Carinhanha;
  • Catolândia;
  • Cocos;
  • Condeúba;
  • Cordeiros;
  • Coribe;
  • Correntina;
  • Cristópolis;
  • Encruzilhada;
  • Eunápolis;
  • Feira da Mata;
  • Formosa do Rio Preto;
  • Guajeru;
  • Guanambi;
  • Guaratinga;
  • Ibiassucê;
  • Ibirapuã;
  • Igaporã;
  • Itabela;
  • Itagimirim;
  • Itamaraju;
  • Itambé;
  • Itanhém;
  • Itapebi;
  • Itarantim;
  • Iuiu;
  • Jaborandi;
  • Jacaraci;
  • Jucuruçu;
  • Lajedão;
  • Licínio de Almeida;
  • Luís Eduardo Magalhães;
  • Macarani;
  • Maetinga;
  • Maiquinique;
  • Malhada;
  • Matina;
  • Medeiros Neto;
  • Mortugaba;
  • Mucuri;
  • Nova Viçosa;
  • Palmas de Monte Alto;
  • Pindaí;
  • Piripá;
  • Porto Seguro;
  • Potiraguá;
  • Prado;
  • Presidente Jânio Quadros;
  • Riachão das Neves;
  • Riacho de Santana;
  • Ribeirão do Largo;
  • Rio do Antônio;
  • Santa Cruz Cabrália;
  • Santa Maria da Vitória;
  • Santana;
  • São Desidério;
  • São Félix do Coribe;
  • Sebastião Laranjeiras;
  • Serra do Ramalho;
  • Serra Dourada;
  • Sítio do Mato;
  • Tabocas do Brejo Velho;
  • Teixeira de Freitas;
  • Tremedal;
  • Urandi;
  • Vereda;
  • Vitória da Conquista.

O instituto alerta que, em caso de rajadas de vento, não é recomendado se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e também orienta a não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O Inmet ainda recomenda desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Bahia chuva na Bahia clima na Bahia

