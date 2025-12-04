ACB recebe 'Vozes que Conectam' para celebrar 30 anos da AC Comunicação

Evento vozes que conectam - Foto: Divulgação

O evento 'Vozes que Conectam' ocrreu nesta quinta-feira, 4, na sede da Associação Comercial da Bahia (ACB), no Comércio, e celebrou os 30 anos da AC Comunicação. A iniciativa foi realizada em parceria com a Diretoria de Comunicação e Relações Institucionais da ACB, representada por Ricardo Luzbel, e reuniu nomes de peso do mercado, como Mário Kertész, Fernando Barros, presidente do conselho da Propeg, além de jornalistas, empresários e profissionais da imprensa.

O encontro destacou pautas centrais para o futuro da comunicação, como a chegada da TV 3.0, os desafios da integridade da informação e as novas tendências do setor. O debate aconteceu no tradicional Salão Nobre da ACB, espaço histórico de Salvador que segue como referência para eventos corporativos e estratégicos.

Ao abrir a programação, a presidente da ACB, Isabela Suarez, ressaltou o papel da comunicação na formação de uma sociedade informada e no fortalecimento da economia.

“Esta casa, que há mais de dois séculos conecta pessoas, ideias e desenvolvimento, é um espaço de diálogo. A informação molda decisões políticas, a confiança nas instituições e os comportamentos sociais. É importante lembrar que o setor de comunicação só existe porque existe setor produtivo, e ambos se fortalecem mutuamente. Por isso, esta casa precisa ser vivida e ocupada. Estamos muito felizes em receber vocês”, afirmou.

O comunicador Mário Kertész também celebrou o momento e elogiou a atuação da atual gestão da ACB.

“Uma alegria estar aqui. Admiro a presidente Isabela Suarez, uma mulher que sabe fazer e está dando vida nova à mais antiga casa de representação empresarial. Senti vida!”, declarou.

Mulheres de Destaque

A programação incluiu ainda a entrega do prêmio Mulheres de Destaque, que reconheceu trajetórias femininas marcantes na comunicação baiana. Além da própria presidente Isabela Suarez, foram homenageadas:

Sueli Temporal, presidente da Associação Bahiana de Imprensa (ABI);

Cristina Barude, da Lume Comunicação, empresa mais antiga do setor de comunicação corporativa no estado;

Monique Melo, da Texto e Cia.

As homenagens celebraram histórias que contribuíram — e seguem contribuindo — para o fortalecimento da comunicação e do ambiente empresarial na Bahia.