Cerca de 2,5 toneladas de resíduos plásticos são arrecadadas na Bahia

Quase 2,5 toneladas de resíduos plásticos foram recolhidas ao longo deste ano durante o Plastitroque, projeto socioambiental da Braskem realizado nas escolas municipais de Camaçari, na Bahia.

A iniciativa envolveu 506 participantes, que puderam trocar materiais recicláveis por itens essenciais, como alimentos, produtos de higiene e limpeza. Ao todo, mais de 1.518 pessoas foram beneficiadas direta ou indireitamente com a ação.

O projeto acontece em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) e a Limpec, empresa responsável pela limpeza urbana do município.

O encerramento do projeto aconteceu na tarde desta quarta-feira, 3, na Escola Municipal Sônia Regina, localizada no bairro Phoc III. A unidade foi destaque na mobilização, alcançando a marca de 1,145 tonelada de resíduos arrecadados.

Para a diretora, Sandra Luiza de Araújo Silva, o projeto impacta diretamente o comportamento e a formação dos estudantes. “O Plastitroque trouxe para a escola um aprendizado que vai além da reciclagem. Essas lições aparecem em atitudes simples, como ajudar colegas, evitar desperdícios, cuidar dos materiais e participar de ações solidárias. As crianças compreendem que cada gesto faz diferença”, destaca.

A iniciativa funciona de forma prática e educativa:

Os participantes entregam seus resíduos plásticos, que são pesados e convertidos em Plasticoins, moeda social do projeto.

Os créditos podem ser trocados por itens básicos, reforçando a ideia de que o resíduo tem valor e pode gerar ganhos para as comunidades.

“A cada edição, buscamos o despertar da sociedade para a economia circular e o comprometimento das pessoas com o consumo consciente, o descarte correto de resíduos e a reciclagem”, ressalta Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.

Em 2025, o projeto foi realizado nas escolas municipais do Natal, Cosme de Farias e Sônia Regina. O secretário da SEDUC, Mário Silva das Neves, destaca a relevância da parceria entre poder público e a iniciativa privada em iniciativas que reforçam atitudes sustentáveis. “Essa união potencializa resultados e contribui para formar uma geração mais responsável e engajada com o cuidado ao meio ambiente”, afirma.

Toda a arrecadação de materiais foi destinada à Cooperativa de Materiais Recicláveis de Camaçari (Coopmarc), contribuindo para a geração de renda e o fortalecimento da reciclagem no município. Para Júnior Borges, presidente da Limpec, o impacto vai além da coleta de resíduos.

“A educação ambiental e a participação da comunidade caminham juntas. Quando uma criança entende que o plástico pode voltar para a cadeia produtiva e gerar benefícios, ela leva essa consciência para casa. Estamos construindo uma nova mentalidade, que começa nas pequenas atitudes”, garante.

Com 13 edições realizadas na Bahia, o Plastitroque já beneficiou mais de 10 mil pessoas e resultou na coleta de mais de 14,2 toneladas de resíduos plásticos, consolidando-se como uma referência em educação ambiental e economia circular.