Suspeito da morte de cunhado do prefeito de Simões Filho é preso

Um dos suspeitos de envolvimento na morte do cunhado do prefeito de Simões Filho, Del (União Brasil), foi preso nesta quinta-feira, 4, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O nome do suspeito não foi divulgado.

Walter França Nunes, conhecido como "Galego" foi assassinado a tiros em 28 de novembro, após uma discussão.

Relembre o caso

Galego estava trabalhando como segurança de um estabelecimento comercial, quandoi foi baleado após uma discussão. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu.

A 27ª Delegacia Territorial (DT) está investigando o caso.