Suspeito da morte de cunhado do prefeito de Simões Filho é preso
Walter França Nunes foi assassinado em 28 de novembro
Por Luiza Nascimento
Um dos suspeitos de envolvimento na morte do cunhado do prefeito de Simões Filho, Del (União Brasil), foi preso nesta quinta-feira, 4, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O nome do suspeito não foi divulgado.
Walter França Nunes, conhecido como "Galego" foi assassinado a tiros em 28 de novembro, após uma discussão.
Relembre o caso
Galego estava trabalhando como segurança de um estabelecimento comercial, quandoi foi baleado após uma discussão. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu.
A 27ª Delegacia Territorial (DT) está investigando o caso.
