HOME > POLÍCIA
SOB INVESTIGAÇÃO

Cunhado do prefeito de Simões Filho é assassinado em Lauro de Freitas

Homem é irmão da esposa de Del Soares

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

29/11/2025 - 9:43 h
Galego foi executado a tiros
Galego foi executado a tiros -

Investigadores da 27ª Delegacia Territorial de Itinga, em Lauro de Freitas, apuram a autoria e motivação da morte de Walter França Nunes, de 47 anos, assassinado a tiros, na tarde da sexta-feira, 28, na Avenida Santos Dumont - a Estrada do Coco -, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Galego, como era mais conhecido, ainda foi levado por uma guarnição da Polícia Militar para o Hospital Menandro de Farias, onde morreu. Testemunhas relataram à polícia que ele trabalhava com segurança em um estabelecimento comercial da região e foi morto por um homem, ainda não identificado, após um desentendimento.

Prefeito Del lamentou a morte do cunhado
Prefeito Del lamentou a morte do cunhado | Foto: Reprodução Redes Sociais

Walter é cunhado do prefeito de Simões Filho, Del Soares (União Brasil), irmão da esposa dele, Marileide França. Na manhã deste sábado, 29, ele lamentou a morte do familiar nas redes redes sociais.

“Com muita tristeza no coração, informo o falecimento de Walter França Nunes, conhecido como Galego, irmão da minha esposa Marileide e meu querido cunhado. Neste momento de dor, nossa família agradece por todo o carinho, orações e mensagens de conforto que temos recebido. Galego deixa muitas lembranças e uma história que marcou a vida de muitas pessoas e permanecerá viva em nossos corações. Que Deus o receba em Sua glória e conforte todos nós”, diz a nota.

Segundo informações, Galego morava no bairro Cristo Rey, em Simões Filho, na RMS. Não há informações sobre o sepultamento.

