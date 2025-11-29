Suspeito de estuprar adolescente em São Paulo é preso na Bahia

- Foto: Divulgação / Ascom PCBA e SSP

Um suspeito de estuprar uma adolescente de 12 anos no município de Araras, em São Paulo, foi nesta sexta-feira, 28, em Iaçu, no interior da Bahia. O homem tinha um mandado de prisão preventiva em aberto.

Uma operação foi resultado de uma ação integrada entre as polícias Civil e Militar. Após investigações, o suspeito foi localizado em uma residência, no bairro Boiadeira II, através de um drone, que constatou a presença do homem no quintal. Enquanto tentava sair da residência, os agentes o abordaram e deram a voz de prisão.

Próximos passos

Não há informações sobre o crime cometido, nem acerca da identidade do suspeito.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) de Iaçu, onde ficará até ser recambiando para São Paulo para o recambiamento.

O homem segue à disposição da Justiça.