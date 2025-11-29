POLÍCIA
Suspeito de estuprar adolescente em São Paulo é preso na Bahia
O homem tinha um mandado de prisão preventiva em aberto
Por Luiza Nascimento
Um suspeito de estuprar uma adolescente de 12 anos no município de Araras, em São Paulo, foi nesta sexta-feira, 28, em Iaçu, no interior da Bahia. O homem tinha um mandado de prisão preventiva em aberto.
Uma operação foi resultado de uma ação integrada entre as polícias Civil e Militar. Após investigações, o suspeito foi localizado em uma residência, no bairro Boiadeira II, através de um drone, que constatou a presença do homem no quintal. Enquanto tentava sair da residência, os agentes o abordaram e deram a voz de prisão.
Leia Também:
Próximos passos
Não há informações sobre o crime cometido, nem acerca da identidade do suspeito.
O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) de Iaçu, onde ficará até ser recambiando para São Paulo para o recambiamento.
O homem segue à disposição da Justiça.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes