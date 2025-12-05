Casa desaba e 10 pessoas ficam desalojadas com chuva na Bahia

- Foto: Defesa Civil de Medeiros Neto

Uma casa desabou no município Medeiros Neto, no sul da Bahia, nesta quinta-feira, 4. A situação foi provocada por uma forte chuva na região.

Com o acidente, 10 pessoas ficaram desalojadas. Segundo a Defesa Civil da cidade, as vítimas estão abrigados na casa de familiares. No entanto, a cidade está com abrigos preparados para receber os desabrigados, em caso de necessidade.

Nesta sexta-feira, 5, a assistência social fará visitas aos atingidos para analisar a situação.

Como está a cidade?

Medeiros Neto registrou enxurradas e pontos de alagamentos por toda a cidade ao longo do dia.



Ao todo, a cidade recebeu cerca de 40 mm de chuva ao longo do dia. O município está em alerta vermelho, podendo ultrapassar mais de 100 mm por dia.