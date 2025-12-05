Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALERTA VERMELHO

Casa desaba e 10 pessoas ficam desalojadas com chuva na Bahia

Município está em alerta vermelho

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

05/12/2025 - 7:27 h
Imagem ilustrativa da imagem Casa desaba e 10 pessoas ficam desalojadas com chuva na Bahia
-

Uma casa desabou no município Medeiros Neto, no sul da Bahia, nesta quinta-feira, 4. A situação foi provocada por uma forte chuva na região.

Com o acidente, 10 pessoas ficaram desalojadas. Segundo a Defesa Civil da cidade, as vítimas estão abrigados na casa de familiares. No entanto, a cidade está com abrigos preparados para receber os desabrigados, em caso de necessidade.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nesta sexta-feira, 5, a assistência social fará visitas aos atingidos para analisar a situação.

Leia Também:

Chuvas e granizo: novo ciclone já tem data para atingir o Brasil
Saiba como ver a chuva de meteoros geminídeos no Brasil
Inmet emite alerta de chuvas intensas para 228 cidades da Bahia

Como está a cidade?

Medeiros Neto registrou enxurradas e pontos de alagamentos por toda a cidade ao longo do dia.

Ao todo, a cidade recebeu cerca de 40 mm de chuva ao longo do dia. O município está em alerta vermelho, podendo ultrapassar mais de 100 mm por dia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assistência social Chuva defesa civil desabamento desabrigados medeiros neto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

x