Casa desaba e 10 pessoas ficam desalojadas com chuva na Bahia
Município está em alerta vermelho
Por Luiza Nascimento
Uma casa desabou no município Medeiros Neto, no sul da Bahia, nesta quinta-feira, 4. A situação foi provocada por uma forte chuva na região.
Com o acidente, 10 pessoas ficaram desalojadas. Segundo a Defesa Civil da cidade, as vítimas estão abrigados na casa de familiares. No entanto, a cidade está com abrigos preparados para receber os desabrigados, em caso de necessidade.
Nesta sexta-feira, 5, a assistência social fará visitas aos atingidos para analisar a situação.
Como está a cidade?
Medeiros Neto registrou enxurradas e pontos de alagamentos por toda a cidade ao longo do dia.
Ao todo, a cidade recebeu cerca de 40 mm de chuva ao longo do dia. O município está em alerta vermelho, podendo ultrapassar mais de 100 mm por dia.
