Inmet emite alerta de chuvas intensas para 228 cidades da Bahia

Chuvas podem provocar transtornos e exigem atenção redobrada da população - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na manhã deste domingo, 30, um alerta de perigo potencial para fortes chuvas em 228 municípios da Bahia. O aviso, que abrange diversas regiões do estado, permanece em vigor até as 10h de terça-feira, 2. Cidades como Barreiras, Guanambi, Itabuna, Jequié, Porto Seguro e Vitória da Conquista estão entre as áreas monitoradas.

De acordo com o órgão, as precipitações podem variar entre 20 e 30 mm por hora, chegando a 50 mm ao dia, acompanhadas de ventos de 40 a 60 km/h. Embora o risco seja considerado baixo, há possibilidade de queda de energia, galhos de árvores na pista, alagamentos e descargas elétricas.

O Inmet orienta que a população evite permanecer sob árvores durante ventos fortes, não estacione veículos perto de placas e torres e desligue aparelhos da tomada. Em caso de emergência, os contatos são Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193).

Municípios incluídos no alerta (lista completa):