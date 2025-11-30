Menu
BAHIA

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 228 cidades da Bahia

Aviso vale até terça-feira, 2 e prevê chuva de até 50 mm por dia e ventos de 60 km/h

Luan Julião

Por Luan Julião

30/11/2025 - 16:23 h
Chuvas podem provocar transtornos e exigem atenção redobrada da população
Chuvas podem provocar transtornos e exigem atenção redobrada da população

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na manhã deste domingo, 30, um alerta de perigo potencial para fortes chuvas em 228 municípios da Bahia. O aviso, que abrange diversas regiões do estado, permanece em vigor até as 10h de terça-feira, 2. Cidades como Barreiras, Guanambi, Itabuna, Jequié, Porto Seguro e Vitória da Conquista estão entre as áreas monitoradas.

De acordo com o órgão, as precipitações podem variar entre 20 e 30 mm por hora, chegando a 50 mm ao dia, acompanhadas de ventos de 40 a 60 km/h. Embora o risco seja considerado baixo, há possibilidade de queda de energia, galhos de árvores na pista, alagamentos e descargas elétricas.

O Inmet orienta que a população evite permanecer sob árvores durante ventos fortes, não estacione veículos perto de placas e torres e desligue aparelhos da tomada. Em caso de emergência, os contatos são Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193).

Municípios incluídos no alerta (lista completa):

  • Abaíra
  • Aiquara
  • Alcobaça
  • Almadina
  • América Dourada
  • Anagé
  • Andaraí
  • Angical
  • Aracatu
  • Arataca
  • Aurelino Leal
  • Baianópolis
  • Barra
  • Barra da Estiva
  • Barra do Choça
  • Barra do Mendes
  • Barreiras
  • Barro Alto
  • Barro Preto
  • Belmonte
  • Belo Campo
  • Boa Nova
  • Boa Vista do Tupim
  • Bom Jesus da Lapa
  • Bom Jesus da Serra
  • Boninal
  • Bonito
  • Boquira
  • Botuporã
  • Brejolândia
  • Brotas de Macaúbas
  • Brumado
  • Buerarema
  • Buritirama
  • Caatiba
  • Caculé
  • Caetanos
  • Caetité
  • Cafarnaum
  • Camacan
  • Campo Alegre de Lourdes
  • Campo Formoso
  • Canápolis
  • Canarana
  • Canavieiras
  • Candiba
  • Cândido Sales
  • Caraíbas
  • Caravelas
  • Carinhanha
  • Casa Nova
  • Catolândia
  • Caturama
  • Central
  • Coaraci
  • Cocos
  • Condeúba
  • Contendas do Sincorá
  • Cordeiros
  • Coribe
  • Correntina
  • Cotegipe
  • Cristópolis
  • Dário Meira
  • Dom Basílio
  • Encruzilhada
  • Érico Cardoso
  • Eunápolis
  • Feira da Mata
  • Firmino Alves
  • Floresta Azul
  • Formosa do Rio Preto
  • Gentio do Ouro
  • Gongogi
  • Guajeru
  • Guanambi
  • Guaratinga
  • Iaçu
  • Ibiassucê
  • Ibicaraí
  • Ibicoara
  • Ibicuí
  • Ibipeba
  • Ibipitanga
  • Ibiquera
  • Ibirapuã
  • Ibitiara
  • Ibititá
  • Ibotirama
  • Igaporã
  • Iguaí
  • Ilhéus
  • Ipiaú
  • Ipupiara
  • Iramaia
  • Iraquara
  • Irecê
  • Itabela
  • Itaberaba
  • Itabuna
  • Itaeté
  • Itagi
  • Itagibá
  • Itagimirim
  • Itaguaçu da Bahia
  • Itaju do Colônia
  • Itajuípe
  • Itamaraju
  • Itambé
  • Itanhém
  • Itapé
  • Itapebi
  • Itapetinga
  • Itapitanga
  • Itarantim
  • Itororó
  • Ituaçu
  • Iuiu
  • Jaborandi
  • Jacaraci
  • Jacobina
  • Jequié
  • Jitaúna
  • João Dourado
  • Jucuruçu
  • Jussara
  • Jussari
  • Jussiape
  • Lafaiete Coutinho
  • Lagoa Real
  • Lajedão
  • Lajedinho
  • Lajedo do Tabocal
  • Lapão
  • Lençóis
  • Licínio de Almeida
  • Livramento de Nossa Senhora
  • Luís Eduardo Magalhães
  • Macarani
  • Macaúbas
  • Maetinga
  • Maiquinique
  • Malhada
  • Malhada de Pedras
  • Manoel Vitorino
  • Mansidão
  • Maracás
  • Marcionílio Souza
  • Mascote
  • Matina
  • Medeiros Neto
  • Miguel Calmon
  • Mirangaba
  • Mirante
  • Morpará
  • Morro do Chapéu
  • Mortugaba
  • Mucugê
  • Mucuri
  • Mulungu do Morro
  • Mundo Novo
  • Muquém do São Francisco
  • Nova Canaã
  • Nova Redenção
  • Nova Viçosa
  • Novo Horizonte
  • Oliveira dos Brejinhos
  • Ourolândia
  • Palmas de Monte Alto
  • Palmeiras
  • Paramirim
  • Paratinga
  • Pau Brasil
  • Piatã
  • Pilão Arcado
  • Pindaí
  • Piripá
  • Piritiba
  • Planaltino
  • Planalto
  • Poções
  • Porto Seguro
  • Potiraguá
  • Prado
  • Presidente Dutra
  • Presidente Jânio Quadros
  • Remanso
  • Riachão das Neves
  • Riacho de Santana
  • Ribeirão do Largo
  • Rio de Contas
  • Rio do Antônio
  • Rio do Pires
  • Ruy Barbosa
  • Santa Cruz Cabrália
  • Santa Cruz da Vitória
  • Santa Luzia
  • Santa Maria da Vitória
  • Santana
  • Santa Rita de Cássia
  • São Desidério
  • São Félix do Coribe
  • São Gabriel
  • São José da Vitória
  • Seabra
  • Sebastião Laranjeiras
  • Sento Sé
  • Serra do Ramalho
  • Serra Dourada
  • Sítio do Mato
  • Souto Soares
  • Tabocas do Brejo Velho
  • Tanhaçu
  • Tanque Novo
  • Tapiramutá
  • Teixeira de Freitas
  • Tremedal
  • Uibaí
  • Umburanas
  • Una
  • Urandi
  • Utinga
  • Várzea Nova
  • Vereda
  • Vitória da Conquista
  • Wagner
  • Wanderley
  • Xique-Xique

x