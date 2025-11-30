Mulher é assassinada e homem baleado em bar de cidade baiana

Segundo informações, mulher vinha sofrendo ameaça de morte - Foto: Reprodução Conectado News.

A Polícia Civil da Bahia investiga a autoria e motivação do assassinato de Renata Araújo dos Santos, de 32 anos, no início da tarde deste sábado, 29, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador. Ela foi executada a tiros, por volta das 12h30, em um um bar e mercearia na Avenida Antônio Sérgio Carneiro, no bairro Santo Antônio dos Prazeres

Na mesma ação, outro cliente do estabelecimento, identificado como Luiz Cláudio Alves dos Santos, de 49, foi atingido nas pernas. Ele foi socorrido por populares e levado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). O estado de saúde dele não foi informado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações da polícia, Renata estava próximo ao balcão do bar consumindo bebida alcoólica e olhando o celular, quando um homem, ainda não identificado, se aproximou e atirou várias vezes nela. O suspeito fugiu em seguida na garupa de uma motocicleta com o comparsa.

No local, a perícia recolheu quatro estojos de revólver calibre 38. Informações preliminares apontam que Renata vinha recebendo ameaças de morte e era usuária de drogas. Com informações do Conectado News.