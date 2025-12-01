Menu
HOME > TECNOLOGIA
NOVIDADE

Carros da Uber rodam sem motorista: veja onde o táxi autônomo já é realidade

Categoria X e Comfort são contempladas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

01/12/2025 - 13:33 h | Atualizada em 01/12/2025 - 14:00
Imagem ilustrativa da imagem Carros da Uber rodam sem motorista: veja onde o táxi autônomo já é realidade
-

A Uber iniciou uma nova etapa de mobilidade e lançou carros capazes de andar sem motoristas ou operadores de segurança. Por enquanto, a medida é válida apenas em Abu Dhabi, no Oriente Médio e é válida para as categorias X e Comfort.

Em parceria com a chinesa WeRide, a empresa passou a disponibilizar carros de nível 4, capazes de realizar corridas totalmente autônomas.

Abu Dhabi é a primeira cidade fora dos Estados Unidos a permitir esse tipo de operação comercial. O Centro de Transporte Integrado (ITC) concedeu a licença urbana necessária.

Não há informações sobre quando o serviço chegará no Brasil.

Virada no jogo? Uber e iFood unem forças em meio à guerra de delivery
Uber de luxo? Novo aplicativo de transporte estreia com frota de BMW
Uber: passageiras poderão viajar somente com motoristas mulheres

Como funcionam os "robotáxis"?

Os carros utilizados são modelos WeRide Robotaxi GXR, equipados com sensores e câmeras que permitem navegação independente dentro de rotas mapeadas.

O funcionamento segue parâmetros definidos pelas autoridades, semelhante a um sistema de metrô sem condutor.

Dentro do veículo, o usuário tem suporte através do aplicativo da Uber e por um tablet instalado no veículo.

x