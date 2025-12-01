NOVIDADE
Carros da Uber rodam sem motorista: veja onde o táxi autônomo já é realidade
Categoria X e Comfort são contempladas
Por Luiza Nascimento
A Uber iniciou uma nova etapa de mobilidade e lançou carros capazes de andar sem motoristas ou operadores de segurança. Por enquanto, a medida é válida apenas em Abu Dhabi, no Oriente Médio e é válida para as categorias X e Comfort.
Em parceria com a chinesa WeRide, a empresa passou a disponibilizar carros de nível 4, capazes de realizar corridas totalmente autônomas.
Abu Dhabi é a primeira cidade fora dos Estados Unidos a permitir esse tipo de operação comercial. O Centro de Transporte Integrado (ITC) concedeu a licença urbana necessária.
Não há informações sobre quando o serviço chegará no Brasil.
Como funcionam os "robotáxis"?
Os carros utilizados são modelos WeRide Robotaxi GXR, equipados com sensores e câmeras que permitem navegação independente dentro de rotas mapeadas.
O funcionamento segue parâmetros definidos pelas autoridades, semelhante a um sistema de metrô sem condutor.
Dentro do veículo, o usuário tem suporte através do aplicativo da Uber e por um tablet instalado no veículo.
