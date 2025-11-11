BRASIL
Uber de luxo? Novo aplicativo de transporte estreia com frota de BMW
Empresa aposta em motoristas bilíngues e carros blindados
Por Isabela Cardoso
Um novo concorrente acaba de entrar no mercado de transporte por aplicativo no Brasil. A Vippers, startup fundada pelo empresário polonês Jaroslaw Piasecki, iniciou suas operações em São Paulo e Rio de Janeiro com um investimento de R$ 50 milhões e uma proposta voltada para o público premium.
A empresa aposta em um modelo de negócios que combina frota própria, motoristas bilíngues e atendimento personalizado, mirando executivos, turistas de alto padrão e clientes corporativos.
A Vippers chega ao país com uma frota 100% composta por veículos BMW blindados, todos de propriedade da empresa, o que permite controle rigoroso de manutenção e segurança. O objetivo, segundo a companhia, é oferecer uma experiência equivalente à de cidades como Dubai e Nova York, referências no segmento de mobilidade de luxo.
Além disso, os motoristas passam por treinamento bilíngue e são contratados diretamente.
App personalizado e experiência de alto nível
O aplicativo da Vippers, disponível para Android e iOS, tem as funcionalidades:
- Agendamento antecipado de corridas;
- Monitoramento em tempo real;
- Preferências salvas (como temperatura do ar-condicionado ou estilo musical);
- Serviços adicionais, como água mineral e wi-fi a bordo.
A empresa também lançará um programa de fidelidade voltado para clientes corporativos, hotéis e eventos, buscando consolidar parcerias estratégicas no segmento de luxo.
Leia Também:
Estratégia e expansão
A estreia em São Paulo e no Rio de Janeiro marca o primeiro passo da Vippers no Brasil. As duas capitais foram escolhidas pelo alto fluxo de executivos, turistas e eventos internacionais. Brasília será a próxima cidade a receber o serviço.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes