HOME > BRASIL
BRASIL

Uber de luxo? Novo aplicativo de transporte estreia com frota de BMW

Empresa aposta em motoristas bilíngues e carros blindados

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

11/11/2025 - 18:27 h
Empresa só atua com frota própria de veículos BMW e motoristas bilíngues
Empresa só atua com frota própria de veículos BMW e motoristas bilíngues

Um novo concorrente acaba de entrar no mercado de transporte por aplicativo no Brasil. A Vippers, startup fundada pelo empresário polonês Jaroslaw Piasecki, iniciou suas operações em São Paulo e Rio de Janeiro com um investimento de R$ 50 milhões e uma proposta voltada para o público premium.

A empresa aposta em um modelo de negócios que combina frota própria, motoristas bilíngues e atendimento personalizado, mirando executivos, turistas de alto padrão e clientes corporativos.

A Vippers chega ao país com uma frota 100% composta por veículos BMW blindados, todos de propriedade da empresa, o que permite controle rigoroso de manutenção e segurança. O objetivo, segundo a companhia, é oferecer uma experiência equivalente à de cidades como Dubai e Nova York, referências no segmento de mobilidade de luxo.

Além disso, os motoristas passam por treinamento bilíngue e são contratados diretamente.

App personalizado e experiência de alto nível

O aplicativo da Vippers, disponível para Android e iOS, tem as funcionalidades:

  • Agendamento antecipado de corridas;
  • Monitoramento em tempo real;
  • Preferências salvas (como temperatura do ar-condicionado ou estilo musical);
  • Serviços adicionais, como água mineral e wi-fi a bordo.

A empresa também lançará um programa de fidelidade voltado para clientes corporativos, hotéis e eventos, buscando consolidar parcerias estratégicas no segmento de luxo.

Estratégia e expansão

A estreia em São Paulo e no Rio de Janeiro marca o primeiro passo da Vippers no Brasil. As duas capitais foram escolhidas pelo alto fluxo de executivos, turistas e eventos internacionais. Brasília será a próxima cidade a receber o serviço.

x