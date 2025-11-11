Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RETROCESSO

Mudanças na Lei Antifacção podem enfraquecer combate às fraudes nos combustíveis

Operação Carbono Oculto jamais teria acontecido se alteração estivesse em vigor

Alan Rodrigues

Por Alan Rodrigues

11/11/2025 - 18:06 h | Atualizada em 11/11/2025 - 19:07
Operação Carbono Oculto ligou fraudes em combustíveis ao centro financeiro de São Paulo
Operação Carbono Oculto ligou fraudes em combustíveis ao centro financeiro de São Paulo -

A operação que identificou fraudes em mais de mil postos de combustíveis de 10 estados, num esquema que teria movimentado mais de R$ 52 bilhões de 2020 a 2024 num esquema de lavagem de dinheiro para o crime organizado jamais teria acontecido se alteração à lei antifacção, ora discutida no Congresso, estivesse em vigor.

O projeto, de iniciativa do Governo Federal, foi alterado pelo secretário de Segurança licenciado de São Paulo e relator do texto na Câmara, o deputado Guilherme Derrite (PP-SP) e, entre as principais mudanças está a restrição de atuação da Polícia Federal apenas a casos onde fosse solicitada pelos governos estaduais.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Diante desse risco, a Receita Federal, responsável pela operação Carbono Oculto, a que se refere o primeiro parágrafo do texto, divulgou nota onde afirma que: "depende da atuação independente da Polícia Federal para, em cooperação com os demais órgãos de Estado, seguir adiante no esforço de atacar e desestabilizar a estrutura de financiamento das organizações criminosas".

"Preocupa a redação dada ao PL nº 5.582/2025 pelo relator, em que condiciona a atuação da Polícia Federal à provocação do Governador do Estado, o que abre margem para inaceitável interferência e enfraquecimento da autoridade federal, além de inconstitucionalidade à luz do art. 144, § 1º, I, da Constituição Federal", diz ainda a nota.

Operação Primus

A operação Carbono Oculto abriu caminho para outras operações de combate a fraudes no setor de combustíveis, envolvendo lavagem de dinheiro para a o crime organizado. Como a Operação Primus, deflagrada há menos de um mês, que identificou uma rede de mais de 200 postos ligados ao esquema.

Outras operações se seguiram na Bahia e também pelo nordeste, onde redes de postos foram alvo de operações que flagraram fraudes em diversos estados, com ligações suspeitas a distribuidoras investigadas por envolvimento com as facções mapeadas pela Polícia Federal.

Leia Também:

Fraude: três postos de combustíveis são interditados no Recôncavo
Jerônimo celebra ação que desmontou esquema em postos de combustíveis
Adulteração de combustíveis: polícia mira liderança criminosa na Bahia
Veja caminho usado pelo PCC em esquema criminoso de combustíveis

Não é razoável

O Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, se manifestou de forma contrária ao projeto e, mesmo após alterações realizadas no texto, considera que a proposta irá limitar a atuação da instituição, além de ser, na sua visão, inconstitucional.

Em entrevista à Globonews, Andrei lembrou que, caso aprovada, a lei restringiria as atribuições legais da Polícia Federal, que só poderia agir quando demandada pelos governos estaduais, bem como teria a obrigação de comunicar a esses governantes investigações envolvendo secretários e assessores.

Para o diretor, o projeto "limita e suprime as competências da Polícia Federal". Ele lembra que a corporação tem focado na descapitalização do crime organizado e argumenta que isso pode estar incomodando algumas pessoas.

Andrei citou as mais de 200 operações realizadas a partir das Forças integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco), em parceria com as polícias estaduais. O diretor tamvbém cita a Carbono Oculto como exemplo de cooperação exitosa no combate às organizações criminosas.

"Só pode interessar o enfraquecimento das ações da Polícia Federal a quem se beneficia dessas medidas", afirma Andrei Rodrigues. "O que não é razoável é que a Polícia Federal dependa de demanda da autoridade estadual para atuar em casos da sua própria competência ou, o que é pior, tenhamos que informar as autoridades policiais de investigações relacionadas a determinadas pessoas", complementa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

combustíveis FRAUDES Operação Primus polícia federal projeto de lei segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Operação Carbono Oculto ligou fraudes em combustíveis ao centro financeiro de São Paulo
Play

VÍDEO: motociclista morre durante apresentação no Beto Carrero World

Operação Carbono Oculto ligou fraudes em combustíveis ao centro financeiro de São Paulo
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Operação Carbono Oculto ligou fraudes em combustíveis ao centro financeiro de São Paulo
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Operação Carbono Oculto ligou fraudes em combustíveis ao centro financeiro de São Paulo
Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

x