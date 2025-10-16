Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Adulteração de combustíveis: polícia mira liderança criminosa na Bahia

Operação bloqueia R$ 6,5 bilhões dos investigados e atinge mais de 200 postos

Redação

Por Redação

16/10/2025 - 7:03 h | Atualizada em 16/10/2025 - 8:58
Ação cumpre mandados na Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro
Ação cumpre mandados na Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta quinta-feira,16, a Operação Primus, que investiga um empresário apontado como líder de um grupo criminoso envolvido na adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro.A ação acontece na Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

De acordo com a PC, durante as investigações foram identificados 200 postos de combustíveis vinculados ao grupo investigado, responsável por estruturar e expandir uma complexa rede empresarial destinada à adulteração e comercialização irregular de combustíveis em território baiano.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a polícia, elementos colhidos ao longo das apurações indicam fortes indícios de que o grupo utilizava o setor de combustíveis como instrumento para ocultação patrimonial e mantendo conexões com uma organização criminosa originária de São Paulo.

Leia Também:

Dias d’Ávila: presidente da Câmara xinga irmã de cachorra e cunhado de negro fedorento
Dono de ferro-velho tenta subornar policiais com R$ 5 mil em presídio
Auditor fiscal condenado na máfia do ISS é preso na Bahia após forjar morte

Diante das evidências, o Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), solicitou ao Poder Judiciário o bloqueio de bens móveis e imóveis, além de valores dos investigados, totalizando R$ 6,5 bilhões, o que evidencia a expressiva dimensão financeira das atividades ilícitas atribuídas à organização.

Sete suspeitos na Bahia e em mais dois estados

Sete pessoas foram presas durante a Operação Primus. Além disso, armas, veículos de luxo e equipamentos utilizados para adulterar combustíveis foram apreendidos. O principal alvo, responsável pelo esquema, foi preso em um hotel no município de Lençóis. Outros três também tiveram mandados de prisão cumpridos em Conceição de Feira e Feira de Santana, além dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Nas ações também foram apreendidas três pistolas, uma submetralhadora, carregadores, munições e cerca de 10 veículos de alto padrão. Também são investigados 200 postos de gasolina suspeitos, e R$ 6,5 bilhões tiveram o bloqueio solicitado à Justiça.

Na Bahia, a Polícia Civil realiza as ações nos municípios de Feira de Santana, Conceição do Jacuípe, Alagoinhas, Morro do Chapéu, Itaberaba e Iaçu.

Veja vídeo da operação

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

Bahia combustíveis liderança criminosa Operação Primus Polícia Civil

