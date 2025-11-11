Menu
COP30

Cooperativa baiana apresenta polpa de fruta sustentável da Caatinga

Case foi selecionado pela Organização das Cooperativas Brasileiras como uma das experiências mais exitosas do país

Redação

Por Redação

11/11/2025 - 18:18 h | Atualizada em 11/11/2025 - 18:30
A força e a inovação da agricultura familiar baiana ganharam destaque no cenário mundial nesta segunda-feira (10), durante a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada em Belém (PA).

A Cooperativa Ser do Sertão, de Pintadas, representou a Bahia como exemplo de sustentabilidade, tecnologia social e protagonismo feminino no enfrentamento às mudanças climáticas, um marco que reflete o impacto dos investimentos do Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), no fortalecimento da agricultura familiar.

Formada majoritariamente por mulheres negras e jovens, a Cooperativa Ser do Sertão (Coopsertão) apresentou seu modelo inovador de produção de polpas de frutas 100% naturais, elaboradas sem uso de água nem aditivos químicos, aliado à recuperação de áreas degradadas da Caatinga por meio de sistemas agroflorestais.

Bruno Reis destaca o papel de Salvador nas discussões climáticas da COP30
Revolução verde da Bahia: por que o estado é destaque na COP30
Sósthenes dá o recado na COP30: só municípios bancam o preservar

O case foi selecionado pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB Nacional) como uma das experiências mais exitosas do país. Durante a apresentação, a Ser do Sertão dividiu espaço com representantes do Ministério do Meio Ambiente, Natura e outras instituições internacionais, consolidando-se como exemplo de inovação social e ambiental no coração do Semiárido brasileiro.

Para Valdirene dos Santos Oliveira, presidente da Ser do Sertão, participar da COP30 foi um momento histórico. “Apresentar o nosso trabalho na COP30 é mais do que um reconhecimento, é a prova de que o que fazemos na Caatinga dá resultado. Mostramos que esse bioma tem potencial, tem tecnologia social e pode inspirar o mundo com soluções de baixa emissão de carbono. Queremos que esse modelo seja replicado, fortalecido e reconhecido como política pública, porque ele transforma vidas e o meio ambiente ao mesmo tempo”, afirmou.

Imagem ilustrativa da imagem Cooperativa baiana apresenta polpa de fruta sustentável da Caatinga
| Foto: Divulgação

O sucesso da cooperativa é resultado direto das políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar executadas pela CAR, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), a exemplo dos investimentos na aquisição de máquinas e equipamentos e na ampliação da unidade de beneficiamento de frutas, que agora conta com capacidade para armazenar 89 toneladas, além de um sistema de energia solar que reduz em mais de 90% os custos com eletricidade.

Outra ação de destaque é a implantação do Modelo Agroflorestal de Recuperação de Áreas Degradadas para o Semiárido, que promove resiliência climática e redução das emissões de carbono. Atualmente, a cooperativa reúne 326 famílias agricultoras, com produção agroecológica diversificada e assistência técnica continuada.

Tags:

agricultura familiar Caatinga cooperativismo COP30

